Er du klar til en ny omgang med 'Badehotellet'? Det kan man desværre ikke sige om alle skuespillerne fra sidste sæson.

Den 27. januar har TV 2 premiere på syvende sæson af deres populære tv-serie om livet på et badehotel ved Vesterhavet i Nordjylland.

'Badehotellet' blev sendt første gang i slutningen af 2013, hvilket er relativt langt tid i tv-branchen. Derfor er der til den nye sæson også skiftet lidt ud på skuespillerfronten, hvor der både er comeback til en gammel kending, helt nye ansigter samt afsked med andre.

For det første er et af sidste sæsons kærestepar ikke med i sæson syv.

Som man så i de sidste afsnit, flygtede jøden Robert til Sverige med grosserer Madsens yngste datter Vera. TV 2 fortæller til B.T., at de to skuespillere Thomas Levin og Julie Brochorst Andersen ikke med i den nye sæson, så vi finder aldrig ud af, om de klarede turen, her hvor handlingen er nået ind i 1940 og Anden Verdenskrig.

Thomas Levin og Julie Brochorst Andersen er i stedet ifølge IMDB til efteråret blandt andet aktuelle i TV 2-serien 'Grow'.

Derudover er det slut med trompet-spilleren Jesper i 'Badehotellet'. Jens Sætter-Lassen, der spiller den unge musiker, som får et barn med stuepigen Ane, er ifølge TV 2 heller ikke med i den nye sæson, ligesom Ena Spottag, der siden første sæson har spillet kokkepigen Martha også har taget afsked med 'Badehotellet'.

Jens Sætter-Lassen dukker ifølge IMDB næste gang op på et stort lærred til efteråret, når han medvirker i Ole Bornedals krigsfilm 'Skyggen i mit øje'. Ena Spottag er for tiden aktuel på Aalborg Teater.

Med Robert, Vera, Jesper og Martha ude af 'Badehotellet' er der plads til nye skuespillere.

I den nye sæson er der derfor debut til 'Rytteriets' Rasmus Botoft, der spiller farmaceuten Johan Ramsing.

Troels Malling spiller en politibetjent fra Skagen, og så er der tre nye ansigter i form af Aske Bang som Fru Frighs medarbejder Jan Larsen, Lucia Vinde Dirchsen som Fru Frighs datter og Anton Rubstov som den tyske løjtjnant Uwe Kiessling.

Til sidst er der comeback til Thure Lindhardt som filminstruktøren Gerhard Flügelhorn, der vender tilbage til 'Badehotellet' for at lave en nazi-kritisk film.