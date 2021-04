'X Factor' vender tilbage i 2022.

Det bekræftede TV 2 kort før årets finale. Og selvom der endnu ikke er udmeldt noget vedrørende dommere eller vært, har danskerne dog en klar holdning til, hvem der skal være med.

Det viser en ny undersøgelse fra YouGov foretaget for B.T.

Her blev respondenterne stillet spørgsmålet, hvem af dommerne og hvem af de tidligere værter som de helst ville have tilbage og se som en del af den kommende sæson.

Lise Rønne bliver vært på 'X Factor'. TV 2 erstatter Melvin Kakooza efter sygemelding. (Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix 2021) Foto: Martin Sylvest Vis mere Lise Rønne bliver vært på 'X Factor'. TV 2 erstatter Melvin Kakooza efter sygemelding. (Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix 2021) Foto: Martin Sylvest

Blandt dommerne fik man muligheden for at vælge mellem Thomas Blachman, Oh Land, Martin Jensen eller en helt fjerde.

Her er der klar enighed om, at Thomas Blachman helst skal vende tilbage i den kommende sæson af 'X Factor'.

63 procent af de adspurgte ser nemlig ham vende tilbage i den meget velkendte dommerrolle.

Herefter er Oh Land danskernes næste valg. Hun får lige under 40 procent af det samlede antal stemmer.

TV 2 præsenterer det nye dommerhold i 'X Factor 2021' på et pressemøde i Marketenderiet i Valby. Holdet er Thomas Blachman, Oh Land og dj Martin Jensen. Og vært Sofie Linde, fredag 11. september 2020. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe Vis mere TV 2 præsenterer det nye dommerhold i 'X Factor 2021' på et pressemøde i Marketenderiet i Valby. Holdet er Thomas Blachman, Oh Land og dj Martin Jensen. Og vært Sofie Linde, fredag 11. september 2020. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe

Hvis Thomas Blachman vil være at finde i dommerstolen i 15. sæson, så vil det være hans 14. sæson i 'X Factor'-regi, da han ikke var med i sæson tre.

I undersøgelsen blev der også spurgt, hvem der bør have æren som den kommende sæsons vært.

Blandt mulighederne var blandt andre dette års vært, Lise Rønne, og den vært, hun måtte afløse i sidste øjeblik på grund af en hasteoperation, Melvin Kakooza.

Med hensyn til værterne er der også en klar vinder, som næsten har dobbelt så mange stemmer som nummer to i rækken.

Hvilken vært vil du helst have tilbage i den kommende 'X Factor'-sæson?

Det er den garvede Sofie Linde, som løber med sejren, da omkring halvdelen af de adspurgte gerne vil have den tidligere 'Sommer Summarum'-vært tilbage.

Det vil være Sofie Lindes syvende sæson som vært, da hun nåede at være vært for programmet, da det blev sendt på DR, og fortsatte også, da det kom på TV 2.

Herefter mener de adspurgte, at Melvin Kakooza fortjener at få lov til at genindtage værtsrollen efter sin akutte sygemelding med en hjernetumor.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Sofie Linde og Thomas Blachman, men de har ikke svaret tilbage på henvendelserne.