Højt at flyve, dybt at falde.

Sådan kan Disneys beslutning om at vise to kvinder kysse i den afsluttende sekvens af den nye Star Wars-film, 'The Rise of Skywalker', bedst betegnes.

For selvom Disney i første omgang blev hyldet for at lade to personer af samme køn dele mundvand i en Disney-film - for første gang nogensinde - så bliver netværket nu kritiseret for det.



Det skyldes, at nogle LGBT-kredse mener, at kysset er et forsøg på queerbaiting. Det skriver Berlingske.

Kritikken bunder i, at instruktør J.J. Abrams forud for filmens premiere havde mere end antydet, at filmen ville indeholde scener med homoseksuelle karakterer.

Nu, hvor filmen har set dagens lys, viser det sig, at det omkring to sekunder korte klip af kysset mellem de to kvinder er den eneste scene af seksuel karakter mellem to af samme køn.

Derfor mener kritikerne, at Disney har lovet mere, end de har leveret, og at netværket har gjort det bevidst for at lokke LGBT-publikummer i biografen.

'Når det handler om LGBT-repræsentation, rammer Disney ved siden af,' skriver Hollywood Reporter blandt andet.

'...Den inklusion, som J.J. Abrams havde lovet, var ikke andet end et enkeltstående øjebliks leflen for LGBT-publikummet,' fortsætter skribenten Shannon O’Connor.

Også Vanity Fair har skrevet en kommentar omkring kysset.

Deres artiklel går under overskriften: 'Skal vi virkelig lade som om, at det homoseksuelle kys i 'The Rise of Skywalk' betyder noget som helst?'

Det skal dog nævnes, at en del af kritikken mod Disney også går på, at mange havde håbet, at der ville komme en romantisk scene mellem filmens to mandlige hovedroller, Poe Dameron (Oscar Isaac) og Finn (John Boyega).

I stedet måtte publikum altså nøjes med et to sekunders kys mellem to baggrundsfigurer uden nogen reel betydning for filmen, hvilket dog i øvrigt var rigeligt til, at flere mellemøstlige lande skar scenen ud forud for premieren.