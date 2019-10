Det skabte stor opmærksomhed, da skuespillerinden Roseanne Barr blev fyret for racistiske udtalelser. Men for manden der tog beslutningen, lå fyringen lige til højrebenet.

Manden er direktør i Disney, Bob Iger, som ejer kanalen ABC, hvorpå Roseanne Barrs serie kørte.

Og faktisk var fyringen så nem, at det kun tog fem minutter at træffe beslutningen, fortæller Bob Iger i et interview med Oprah Winfrey. Det skriver Fox News.

»Det tog os kun fem minutter at finde ud af, hvad vi skulle gøre. Vi opfattede det som utrolig ufølsomt og meget respektløst, så beslutningen var nem at træffe,« siger Bob Iger.

Roseanne Barr havde enorm succes i serien 'Roseanne', som blev sendt fra 1988 til 1997, og igen kort i 2018. Serien blev også vist på dansk fjernsyn. Foto: VALERIE MACON

Bob Iger henviser til en omdiskuteret sag tilbage fra 2018 omhandlende Roseanne Barr og en udtalelse om Barack Obamas tidligere rådgiver, Valerie Jarrett.

Roseanne Barr har aldrig lagt skjul på, at hendes politiske sympati ligger hos præsident Donald Trump.

Men da hun skrev et tweet, hvor hun sammenlignede Valerie Jarrett, med en baby fra et ægteskab mellem Det Muslimske Broderskab og filmserien 'Abernes Planet', reagerede Bob Iger.

Tv-kanalen ABC sagde også prompte, at udtalelserne var 'afskyelig, modbydelig og ikke i tråd med vores værdier'.

Bob Iger og Disney ejer blandt andet ABC, Touchstone Pictures og 80% af sportskanalen ESPN. Foto: CHIP SOMODEVILLA

Og trods en hurtig undskyldning fra Roseanne Barr, stod hendes job ikke til at redde, hvilket resulterede i en fyreseddel.

»Jeg tror ikke, at nogen kontekst kunne gøre udtalelsen acceptabel eller kunne få os til at tilgive hende. I dagens verden; hvis der er en beslutning, der skal tages af en selv - så tag den. For ellers tager verdenen den for dig, og det er aldrig godt,« forklarer Bob Iger videre i interviewet med Oprah.

Bob Iger understreger samtidig, at alle hans medarbejdere - uanset hvilket firma de arbejder i - ville få samme skæbne, hvis de sagde som Roseanne Barr.

Roseanne Barr var umiddelbart inden sin fyring aktuel i serien 'Roseanne', som var tilbage på skærmen efter over 20 års pause. Men på grund af Barrs udtalelser skrev man hende ud af serien og ændrede seriens navn til 'The Connors'.