Disney+ laver en massiv oprustning på film- og streamingmarkedet.

Det resulterer i, at prisen på et abonnement hos Disney-koncernen bliver sat op blandt andet i Danmark.

Det skriver Berlingske.

Det var natten til fredag, at udmeldingen fra koncernen kom. Her blev der også sagt, at der kommer en ny Star Wars-film i 2023 og at en lang række nye serier er på vej til streamingtjenesten.

Derudover tilføjer Disney+ »Star« til deres service. Med »Star« i bagkataloget, en slags streamingservice inde i Disney+, kommer der en del mere indhold til voksne, da »Star« har titler fra FX, som blandt andet står bag serier som Atlanta, Sons of Anarchy og American Horror Story og 20th Century Studios, som har produceret blandt andet Alien, Die Hard og mange flere, med sig i bagkataloget.

Helt præcist hvilke titler, der følger med over på Disney+ vides ikke. Men »Star« bliver en integreret del af Disney+ fra slutningen af februar, hvor også prisstigningerne træder i kraft.

De store satsninger betyder, som sagt, at der kommer prisstigninger i Europa og USA. I Europa stiger prisen fra 52 til 67 kroner om måneden.

I Danmark stiger den nuværende pris på 59 kroner om måneden til 79 kroner om måneden.

Alle, der enten har eller tegner et abonnement inden 23. februar 2021, beholder den nuværende pris frem til 23. august, oplyser Walt Disney Company i Danmark til Berlingske.

Disney+ havde sat sig et mål om, at man ville nå 60-90 millioner abonnenter på verdensplan i 2024, men allerede nu har tjenesten 86.8 millioner abonnenter.

Derfor håber koncernen nu, at man vil nå 230-260 millioner kunder i 2024.

Netflix er dog fortsat den største streamingtjeneste med 195 millioner abonnenter ved udgangen af oktober.