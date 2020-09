»Jeg har jo ikke været guds bedste barn. Eller det har jeg jo, men...«

Didde Skjelmose begyndte at ryge hash, da hun var 16 år. Siden kom andre, hårdere, stoffer også på bordet.

Netop det, er hun meget ærlig om i torsdagens afsnit af 'Familien fra Bryggen'. Men hvor ærlig har den i dag 46-årige kvinde lyst til at være, hvis man skal grave spadestikket dybere?

Hvis hun i en bog, som hun laver sammen med veninden Linse Kessler, skal klæde sig helt af og fortælle ikke blot om kendsgerningerne, men også om refleksionerne og følelserne bag?

De spørgsmål bliver hun stillet i torsdagens program. Spørgsmål om, hvorvidt hun ikke bare kan være ærlig, men hudløst ærlig.

Først griner hun. Nu har hun i så mange år været en del af den populære TV3-program som Linse Kesslers sidekick. Blevet filmet på alle tidspunkter. I alle situationer. Med alle tanker.

»Er du i tvivl (om jeg tør være ærlig, red.)? Mig, der sidder på åben skærm og siger, jeg er ensom?,« fniser hun først.

Men så erkender hun også, at tanken gør hende nervøs.

»Jeg er slet ikke i tvivl om, at hvis jeg er i det rette selskab, er det ikke svært for mig på nogen måder at åbne op for det, jeg har lavet,« siger hun.

Linse Kessler bakker op om veninden. Synes, hendes livshistorie er vigtig og skal ud.

»Der skal sgu være noget kød på, og der skal være noget ærlighed. Hvis hun lukker helt op, vil der være mange, der vil tabe kæben og tænke: 'Hold da kæft et liv',« bemærker hun.

Den gæve Brygge-Didde var som nævnt kun teenager, da hun første gang stiftede bekendtskab med hash.

»Det har jo været i min familie hele mit liv. Og så har jeg jo taget amfetamin, og så var jeg jo så uheldig at rende ind i kokain,« fortæller hun.

»Jeg har ikke altid været ansvarlig. Men det er jeg nu. Og sådan er det.«

Hun synes faktisk, det er uinteressant at tale om, hvilke stoffer hun har taget. Det interessante er nemlig ikke hvad, men hvorfor. Det er dét, hun gerne vil berette om i bogen.

»Mit budskab skal mere være, hvorfor jeg tog det. Jeg er sgu ligeglad med, hvad jeg har taget. Jeg har taget mange ting. Men hvorfor tog jeg det? Hvorfor valgte jeg at tage det? Det er der, jeg hellere vil være.«

»Jeg har det sådan lidt med at fortælle og fortid og stoffer og hvordan mit liv har været... Havde jeg ikke haft det sådan, ville jeg jo – som en klog mand sagde – ikke være blevet den dame, jeg er i dag. Så folk må tage det, som det er.«

'Familien fra Bryggen' kan ses på Viaplay og på TV3 klokken 20 torsdag.