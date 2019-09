Der er en særlig grund til, at Didde overvejer at forlade Jylland.

Det er efterhånden en del år siden, at ‘Familien fra Bryggen’-Didde valgte at hive teltpælene op i København og flytte til Sønderjylland. Dengang var det, fordi hun havde fundet kærligheden, men da forholdet gik i stykker i 2015, besluttede hun sig for at blive i Jylland, da hun var blevet glad for tilværelsen der:

»Jeg vil blive i Sønderjylland i Kolding-området. Jeg vil blive ved mit arbejde. Mit arbejde på genbrugsstationen i Vamdrup gør, at jeg overhovedet ikke overvejer at tage tilbage til ‘Bryggen’. Det er det faste for mig lige nu, som jeg kan læne mig op ad. Og så mine veninder herfra selvfølgelig,« fortalte Didde dengang.

Sidenhen har Didde gang på gang fortalt, at hun har planer om at blive i Jylland for altid, fordi hun er så glad for sit liv i Vamdrup. Nu er der dog desværre kommet skår i glæden, og Didde er derfor kommet i syv sind omkring fremtiden:

»Det går ikke så godt i Jylland faktisk. Jeg fik for et par måneder siden nyt job på en anden genbrugsstation, fordi de ville bruge mine ressourcer i Kolding i stedet for Vamdrup.

»Men det gør så, at jeg ikke har det samme forhold til de folk, der kommer på genbrugsstationen. Før kendte jeg jo alle dem, der lige kom forbi, og nogle havde endda kage med til mig og sådan noget. Så det var rigtig hyggeligt at være der. Og det er slet ikke det samme i Kolding, og det gør mig rigtig ked af det faktisk. Derfor ved jeg ikke helt, hvad der lige skal ske,« forklarer Didde sørgmodigt til Realityportalen.dk.

»Jeg prøver at lokke hende til København igen,« tilføjer Linse, som et forslag til Diddes problemstilling.

»Jeg ved ikke lige, hvad jeg gør, men jeg har i hvert fald aldrig været tættere på at flytte tilbage. Desværre lidt. For det var jo ikke det, der var meningen. Men hvis ikke det bliver bedre, så bliver der nødt til at ske noget indenfor et par måneder i hvert fald. Og så overvejer jeg da meget, om jeg skal flytte tilbage til København. Men det er slet ikke besluttet, og det hele er meget uvist. Det er ærgerligt, at det er endt sådan. Min fremtid har aldrig været mere uvist,« forklarer hun.

