‘Familien fra Bryggen’-stjernen Didde Skjelmose afslører blandt andet, hvordan hende og kæresten forelskede sig – og ikke mindst, at de faktisk har “dusket” før for flere år tilbage.

I starten af denne måned stod ‘Familien fra Bryggen’-ikonet Didde Skjelmose frem og bekræftede, at hun havde fået en sød kæreste, der bor på Samsø. Selvom det ikke er meget, vi har fået lov at høre om den nye kæreste, så løfter Didde nu alligevel lidt af sløret over for Realityportalen.

»Vi mødtes på Samsø, men vi har jo kendt hinanden hele livet. Vi er begge to Brygge-børn, så vi har leget sammen i sandkassen før,« griner Didde om kæresten, før hun dog retter sig selv:

»Ej, jeg er et par år ældre end ham, to år tror jeg, så jeg var færdig med at lege i sandkasse, da han gjorde det. Så vi har aldrig gået sammen på den måde, men vi kender hinanden,« griner 45-årige Didde.

“Vi har dusket sammen for mange år siden”

Derudover har der også tidligere været en tiltrækning mellem det nye kærestepar.

»Vi har jo dusket sammen for mange år siden,« griner Didde.

Dog var det først for knap to måneder siden, da Didde tog til Samsø i sin sommerferie for at besøge sin nuværende kæreste, at det begyndte at blive romantisk mellem de to.

»Jeg ved ikke hvordan, det var bare det hele. Og sådan noget ferie, du ved, så er man bare hurtigere til at forelske sig i hinanden. Det var ham, der startede med at sige: “Jeg tror sgu, jeg er forelsket i dig!” og så sagde jeg: “Det kan du altså godt stoppe det der!”, men så blev jeg også forelsket i ham,« siger Didde med et smil.

Den lange forhistorie mellem Didde og kæresten er noget, hun sætter stor pris på, og det betyder blandt andet også, at hun allerede kender til sin nye svigerfamilie på forhånd.

»Det er dejlig hjemmevant og trygt, fordi man kender hinanden fra gamle dage af. Han ved, hvad jeg har været igennem, og jeg ved, hvad han har været igennem. Det er så dejlig trygt,« fortæller en forelsket Didde.

Derfor er kæresten hemmelig

Der er dog flere grunde til, at Didde forsøger at være lidt forsigtig med, hvor meget hun fortæller om sin nye kærlighed.

»Det er ikke fordi, han er hemmelig, men det er lidt nyt for ham, at han skal i pressen og sådan noget, der er han sgu lidt genert. Så der må jeg tage det lidt i små bidder, for han skal også lige vænne sig til al opmærksomheden, det er lidt en stor mundfuld for ham,« forklarer Didde.

Diddes seneste forhold var forlovelsen for to år siden med TV2 Vejret-produceren Sonny. De droppede dog forholdet, da distancen mellem deres hjem i Nyborg og Vamdrup var for uoverkommelig, forklarede Sonny.

Derudover er det heller ikke nemt, når ens hjertes udkårne befinder sig på den jyske ø Samsø, mens man selv er en travl kvinde i sønderjyske Vamdrup, så de to turtelduer vil også gerne vide med sikkerhed, at praktikken for deres kærlighed kan fungere først.

»Vi skal også lige finde ud af, hvordan og hvorledes vi får tingene til at hænge sammen. Der er både afstanden, og så er vi begge to meget selvstændige individer med hvert vores liv og arbejde, og nu går jeg i gang med ’Familien fra Bryggen’ også,« forklarer Didde og uddyber:

»Vi er helt sikre på hinanden, men vi har også bare en hverdag, der melder sig og kommer til at stå lidt i vejen for, hvad vi som nyforelskede egentligt allerhelst selv har lyst til, nemlig bare at være alene og hygge os. Så hvis vi finder ud af, at det ikke fungerer på længere sigt, og vi bare bliver friends with benefits eller et eller andet, så er det åndsvagt, at alle ved, hvem han er. Men jeg er sikker på, at selv hvis vi gik fra hinanden, så ville vi stadig elske hinanden, så er det bare fordi, at vores liv hver især ikke lige er til det. Men det tror jeg nu ikke, jeg håber på, at det holder,« smiler Didde.

Han skal vises frem

Dermed lover Didde også, at alle os nysgerrige ‘Familien fra Bryggen’-fans nok snart skal få lov at se den nye kæreste.

»På et tidspunkt skal han da vises frem! Men det bliver stille og roligt. Det bliver et eller andet, hvor jeg selv lægger et billede op af ham, hvor han kan overskue det. Jeg tænker, det bliver engang om et par måneder, når vi har fået tingene til at flaske sig,« forklarer den 45-årige blondine.

Didde afslørede med det nedenstående Instagram-opslag, at hun havde fået sig en kæreste

Når jeg skal til Samsø igenså er det jo vigtigt at lige stå pæn brundet slanker jo ogsåså endnu engang tak forat redde min store røv, kære Lone mor@spraytan-Kolding

Men selvom kæresten selv lige skal vænne sig til tanken om at komme i offentlighedens søgelys, så har han bestemt ingen problemer med, at Didde er med i ‘Familien fra Bryggen’.

»Han synes, det er mega fedt! Og hans familie synes, det er fedt, de elsker at se det, så der har jeg jo været heldig nok,« griner Didde, der tilføjer, at det dog ikke er meget af serien, kæresten har set.

Ekstra svært for tiden

Desværre er det i denne tid med sommerferie og corona desværre kun endnu mere besværligt at få lov til at tilbringe tid sammen for Didde og kæresten.

»Lige nu er alt færge jo gratis for folk på gåben, så det er svært at få billetter til Samsø. Og der er også ferie på begge vores jobs, så man arbejder dobbelt så meget. Og generelt så har jeg jo arbejde på genbrugspladsen hver anden weekend, så det er lidt svært at få tingene til at hænge sammen,« fortæller Didde.

Didde elsker sit fuldtidsjob på genbrugsstationen i Kolding, hvor hun har arbejdet de sidste seks år

Heldigvis er al besværet ikke noget, der har slået det nyforelskede par ud endnu.

»Jeg synes sgu, vi klarer det meget godt. Jeg er stolt af, at vi ikke har haft større problemer, end vi har haft,« smiler Didde.

Flytte sammen?

Men selvom parret er meget nyforelskede, så har de altså ikke tænkt sig at flytte sammen for at overkomme den store distance mellem dem.

»Så langt er vi slet ikke nået endnu, vi tager det helt stille og roligt. Og vi har det godt med, at vi pendler imellem København, hvor vi selvfølgelig også har nogle bånd, og så Samsø og Vamdrup, så vi får set en del af motorvejene, det er super hyggeligt,« griner Didde, der til daglig bor i Vamdrup med sin hund Hjørdis og arbejder på en genbrugsstation i Kolding.

