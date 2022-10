Lyt til artiklen

»Hvem kan klare de ekstremt hårde fysiske og mentale udfordringer og gå hele vejen?«

Sådan præsenterer TV 2 selv dette års sæson af det krævende 'Korpset', hvor 12 kendte får lov til at prøve kræfter med et kursus skruet sammen af tre tidligere elitesoldater.

I otte dage er deltagerne uden større mængder af søvn eller mad, og deres grænser rykkes med svære fysiske og mentale prøvelser.

Efter programmets afslutning stod fire deltagere tilbage og havde gennemført.

Resultaterne var både en øget selvtillid og selvforståelse efter programmet, men fysisk havde deltagerne også ændret sig.

På de otte dage var kiloene raslet af, og både Mille Gori og Nicolas Dalby kunne fortælle, at de havde tabt mellem fem og seks kilo efter prøvelserne.

Mille Gori havde tabt sig en hel del på kort tid. Foto: Lars E. Andreasen/TV 2 Vis mere Mille Gori havde tabt sig en hel del på kort tid. Foto: Lars E. Andreasen/TV 2

Men selvom det bestemt ikke kan anbefales som kur, fortæller Tau Berg, der er diætist ved Diætisthuset, til B.T., at det godt kan bidrage med givende sundhedsfaktorer for kroppen at medvirke i et så krævende kursus.

»Det er min opfattelse, at de presses psykisk og fysisk. Når det er sundhed, er det vigtigt, vi ikke bare tænker på kroppen som sund eller syg. Selvfølgelig er det ikke sundt, hvis kroppen ikke får de mineraler, den skal have, men det kan være rigtig sundt mentalt at gå igennem, fordi du får en fornemmelse af, at du kan meget mere, end du troede tidligere.«

Det store vægttab på kort tid kan dog på ingen måde anbefales ud fra et sundhedsmæssigt synspunkt.

»Grunden til, man ikke anbefaler et hurtigt vægttab, er, at det vil gå ud over musklerne. Når vi taber muskelmasse, får vi en lavere forbrænding. Hvis vores sundhed er det primære fokus, vil man ikke anbefale den slags vægttab, det er ikke så sundt. Vægttab på 5-6 kilo er stadig oppe i den lidt for høje ende sundheds- og ernæringsmæssigt set.«

Diætist Tau Berg slår også fast, at det ikke er normalt at tabe sig så meget på kort tid, og at en så intens uge ikke er en god måde at opnå langvarige resultater eller sundhed.

»Man ser det ofte, når folk har prøvet en vanvittig kur, som de måske har læst om i et blad. For langt de fleste vil et så hurtigt vægttab være dårligt. De fleste vil tage det på igen. Så selvom en tur i 'Korpset' vil udvikle noget mentalt overskud, så er det ikke en god strategi, og det er ikke noget, vi vil anbefale som diætister for at opnå et vægttab eller en sund livsstil.«

Diætisten er dog ikke bekymret for deltagerne i programmet.

»Vi har med sunde og raske mennesker at gøre, og så kan man godt gennemgå så hårdt et pres, som de er udsat for, i en periode. Så længe man får sin væske og mineraler, så kan kroppen faktisk gå længe uden mad.«

De fire deltagere, der klarede alle otte dage i programmet, var UFC-kæmper Nicolas Dalby, danser Mille Gori, vægtløfter Katrine Nim Bruhn og ultraløber Kristina Schou Madsen.

Du kan se 'Korpset' på TV 2 Play.