Den amerikanske skuespiller Mitchell Ryan er død.

Han blev 88 år og døde fredag i sit hjem i Los Angeles efter at have lidt et hjertesvigt.

Det bekræfter hans steddatter Denise Freed overfor The Hollywood Reporter.

Mitchell Ryan var særligt kendt herhjemme som sin rolle som Gregs ulidelige far, Edward Montgomery, i hitserien 'Dharma & Greg'.

Det var også særligt i komedieserier og sæbeoperaer, at den 88-årige seriestjerne fandt sin plads.

Men mange vil formentligt også have set ham i flere film, eksempelvis i rollen som general Peter McAllister i actionklassikeren 'Dødbringende våben' fra 1987 eller i Jim Carrey-filmen 'Fuld af løgn' ti år senere.

Ikke mindst arbejdede Mitchell Ryan som skuespiller til det sidste.

Han er nemlig en af hovedrollerne i thrilleren 'Valley of Shadows', som endnu ikke er kommet ud endnu.

Desuden var han også præsident for Screen Actors Guild Foundation, ligesom han sidste år udgav sin selvbiografi 'Fall of a Sparrow', hvor han åbent fortalte om sin mangeårige kamp mod alkoholmisbrug.

Mitchell Ryan efterlader sig konen Barbara Ryan og sine tre børn fra to tidligere forhold. Han fik også fem børnebørn.