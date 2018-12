Har TV 2 købt katten i sækken?

Efter 11 sæsoner på DR har konkurrenten som bekendt overtaget talentshowet ’X Factor’, men står det til et flertal af danskerne, er Thomas Blachman og co. måske ved at have overskredet sidste salgsdato.

I en ny undersøgelse foretaget af YouGov peger 42% af danskerne på ’X Factor’ som det af de populære underholdningsprogrammer i tv, som de synes bør stoppe med at blive sendt i 2019.

Det tager de ret stille og roligt på TV 2, da ’X Factor’ samtidig er blandt de allermest sete tv-programmer i Danmark.

X Factor 2019. Foto: TV 2 / DANMARK © (copyright TV 2) Vis mere X Factor 2019. Foto: TV 2 / DANMARK © (copyright TV 2)

»Det er ikke så underligt, at når kendskabet til et program er meget stort, så får det også mange stemmer i sådan en test. Det er vel klassisk, at vi i denne type rundspørger vælger det, der er i forvejen er meget eksponeret,« lyder det fra TV 2’s underholdningsredaktør, Dorte Borregaard, der altså afviser at have købt katten i sækken.

»Masser af mennesker glæder sig til, at ’X Factor’ vender tilbage i det nye år. Der er også stadig masser af fantastiske sangtalenter i Danmark, og de stiller heldigvis op i ’X Factor’, som er et meget stærkt format. Danskerne ved i øvrigt ikke, hvad de får i den nye sæson på TV 2, og jeg kan godt love, at der bliver meget at glæde sig til.«

Men ved danskerne egentlig, hvad de vil have?

De efterlyser ofte nytækning og har udover ’X Factor’ gamle travere som ’Danmark har talent’ og ’Vild med dans’ højt på listen over programmer, der bør skrottes.

Vild med dans. Foto: Jeppe Michael Jensen Vis mere Vild med dans. Foto: Jeppe Michael Jensen

Når DR1 så forsøger at tænke nyt, som de i efteråret gjorde med talentshowet ’Live!’, gad danskerne alligevel ikke følge med og slog i stedet over på ’Vild med dans’, der i år - ifølge TV 2 - opnåede højeste seerandel siden 2013.

»Jeg skal ikke kunne sige, hvorfor seerne fravalgte ’Live!’ på DR1. Men store underholdningsformater med langtidsholdbarhed er en både kompleks og vanskelig størrelse at udvikle,« lyder det fra Dorte Borregaard.

Underholdningsredaktør på DR, Jan Lagermand Lundme, der netop var med til at lancere ’Live!’, ser det som en opgave for DR engang imellem at servere nye formater for seerne.

Om lanceringen af ’Live!’, der i første sæson ikke slog til, lyder hans evaluering:

'Alle mod 1' med Joakim Ingversen og Mads Steffensen. Foto: DR Vis mere 'Alle mod 1' med Joakim Ingversen og Mads Steffensen. Foto: DR

»Jeg vil ikke sige, ’Live!’ var en fiasko eller et dårligt program, for der er andre parametre for os, som ikke handler om seertal. Vi tog nogle chancer og forsøgte at formidle ny dansk musik på en ny måde fredag aften klokken 20. At der så var flere, der så ’Vild med dans’ – fred være med det.«

Han tilføjer:

»Vi skal komme med nye tilbud en gang imellem. Nogle gange går det godt, andre gange mindre godt, og sådan må det være.«

På TV 2 lancerede de i efteråret det nye underholdningsprogram ’Stormester’, hvor et hold komikere dystede i forskellige krøllede opgaver. Det samlede hver lørdag lidt under en halv million danskere.

I begyndelsen af 2019 kommer de så med det nye quiz-format, ’Jo færre jo bedre’, med ’Go’ Morgen Danmark’-værten Steen Langeberg som vært.

På DR vender de i 2019 tilbage med en ny sæson af underholdningsprogrammet ’Versus’ med Jacob Riising som vært.

Jan Lagermand Lundme kan endnu ikke melde ud, hvordan fremtiden ser ud for ’Live!’.