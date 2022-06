Lyt til artiklen

Et flag på ryggen af Tom Cruise har vakt både jubel og opstandelse.

For 36 år efter den første 'Top Gun'-film, så bærer skuespilleren igen sin velkendte sorte læderjakke i rollen som jagerpiloten Pete Maverick Mitchell i den biografaktuelle efterfølger 'Top Gun: Maverick'.

Og ifølge Bloomberg er læderjakken som i originalen: Med et taiwansk flag bag på.

Da traileren til 'Top Gun: Maverick' blev udgivet tilbage i 2019, var det rødblå flag med den lille sol ellers væk.

Taiwan

Det fik folk til at spekulere i, hvorvidt Tom Cruises ryg var blevet underlagt censur for at behage det kinesiske marked, da myndighederne i landet betragter Taiwan som en kinesisk provins på trods af, at østaten i dag fungerer som en demokratisk republik.

Men da filmen fik premiere, kunne det taiwanske flag altså igen ses.

Genkomsten af flaget vakte ikke mindst stor jubel, da publikummet til en særvisning i Taiwan opdagede det. De hujede og klappede flere gange undervejs i filmen, når det rødblå flag med den lille sol kunne ses, rapporterede lokalmediet SETN.

Hollywood har ellers en længere historik med at redigere film, inden de kommer på det kinesiske marked.

»Store filmstudier har aldrig været blege for at kigge mod det kinesiske marked. Og selvom det er en simpel scene, er redigeringen meget dyr. Så ingen ved, hvorfor de har ændret det tilbage«, siger den Hong Kong-boende filmkritiker Ho Siu Bun til Vice.

Overfor Bloomberg har den amerikanske filmchef og forfatter Chris Fenton dog et bud.

»Hollywood skubber tilbage nu. Markedet er simpelthen ikke længere den forringelse værd, der sker i forsøget på at behage de kinesiske censorer,« mener filmmanden.

'Top Gun: Maverick' forventes dog slet ikke at få kinesisk premiere.

Det betyder imidlertid ikke, at filmen har undsluppet at træde ved siden af i forhold til præsident Xi Jinpings konservative land.

Den kinesiske techgigant Tencent Holdings Ltd. trak sig nemlig ifølge Wall Street Journal fra at finansiere produktionen på baggrund af bekymringer om, at filmens forherligelse af det amerikanske militær ville vække opstandelse hos det kinesiske styre.