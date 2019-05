Den nye sæson af sucess-serien 'Stranger Things' giver nyt liv til en af de mest udskældte sodavand gennem tiderne.

Året var 1985 og cola-krigen mellem Coca-Cola og Pepsi var på sit højeste.

I forsøg på at slå konkurrenten lancerede Coca-Cola udgaven 'New Coke', som siden blev kaldt 'århundredets markedsføringsbommert.'

Kunderne kunne nemlig ikke lide smagen, og colaen blev droppet efter kun 79 dage på markedet, skriver Coca-Cola Company på sin hjemmeside.

Coca-Cola is using one of its biggest failures as a marketing tool, bringing back New Coke for a limited time https://t.co/eXQevbwEoE — The Wall Street Journal (@WSJ) May 21, 2019

Coca-Cola gik tilbage til sin oprindelige opskrift, mens Pepsi indrykkede en helsides annonce i New York Times og udråbte sig selv som colakrigens vindere.

'Sommeren 1985 forandrede nok alt for os med indføringen af 'New Coke', som var et af de største populærkulturelle øjeblikke det år, siger Oana Vlad fra Coca-Cola til AP.

Nu bliver den forkætrede drik på en måde genfødt, når 3. sæson af Netflix-serien vender tilbage i begyndelsen af sommeren.

Seriens nye sæson foregår netop i 1985, og da brødrene bag serien gik i gang med at udvikle den nye sæson, var de ikke et øjeblik i tvivl om, at 'New Coke' skulle med.

The Duffer brothers wrote New Coke into the coming season of "Stranger Things." With memories of the 1985 backlash having faded, Coca-Cola dug out the old recipe. https://t.co/249T6LNmx4 — The New York Times (@nytimes) May 21, 2019

»Det var en af vores første idéer, da vi brainstormede på sæson 3. Sommeren 1985 var 'New Coke' en stor sag, når det gælder populærkulturelle øjeblikke. Det ville være mærkeligt ikke at have med,« siger Dufner-brødrene til New York Times.

I al hemmelighed er opskriften på 'New Coke' blevet hentet frem og taget i brug. Logoet og den lidt anderledes røde farve, der blev brugt dengang, er også hentet frem.

Ifølge nyhedsbureauet bliver der solgt et begrænset antal dåser og flasker med 'New Coke' i forbindelse med premieren på serien 4. juli.

Ifølge New York Times har Coca-Cola planer om at producere 500.000 dåser af den nye gamle drik, og de fleste vil kunne købes på virksomhedens egen hjemmeside.