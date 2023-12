Har man sagt Sussi, må man også sige Leo.

I februar gik Leo Nielsen bort efter længere tids sygdom, og siden har Sussi Nielsen fundet kærligheden igen.

Men Sussi ved godt, at hun altid vil være forbundet med sin musikalske og romantiske partner gennem mere end et halvt århundrede.

Og det må hendes kærester også acceptere, fortæller hun i TV 2-programmet 'De største øjeblikke'.

For ellers »så kan de skrubbe ad helvede til«, som hun forklarer det.

Sussi og Leo var gift og spillede musik sammen hele deres liv. I dag bor Sussi stadig på deres gård i Saltum, som stadig bærer præg af Leo. Foto: Rune Øe Vis mere Sussi og Leo var gift og spillede musik sammen hele deres liv. I dag bor Sussi stadig på deres gård i Saltum, som stadig bærer præg af Leo. Foto: Rune Øe

Det samme gælder Sussi Nielsens nuværende kæreste, som hun fortsat holder hemmelig efter tre måneder sammen.

»Han ved godt, at Leo altid vil være en del af mig, og at der stadig er masser af Leo her i huset,« siger Sussi.

Hun bor stadig på den nordjyske gård i Saltum, hvor hende og Leo Nielsen havde deres fælles hjem.

Og her på gården viser Leo sig stadig for sin enke, som forklarer, at de taler sammen, når hun har brug for ham.

Men det behov er blevet mindre med den nye kæreste. Og til sidst en dag stopper Leo nok også med at kigge forbi fra det hinsides, hvis behovet forsvinder, forklarer Sussi.