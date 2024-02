Selvom det måske ser ud som om, at deltagerne selv melder sig til 'X Factor', så har TV 2's castere engang imellem snøren ude på forhånd.

Blandt årets ni liveshow-deltagere er mindst to blevet opfordret til at stille op. Den ene fortæller, at hun har afvist TV 2 tre-fire gange, inden hun endelig sagde ja.

Før en ny sæson afholder TV 2 hvert år indledende castings rundt omkring i landet, hvor håbefulde deltagere bedømmes af et hold castere, før de eventuelt sendes videre til de rigtige tv-optagelser foran dommerne.

Oh Lands gruppe Cyklus gik blandt andet til pre-casting i Næstved, ligesom Thomas Blachmans unge sanger, Cristian fra Sønderborg, meldte sig til konkurrencen efter at have siddet blandt publikum til sidste års finale.

Oh Lands gruppe Cyklus under første liveshow. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix Vis mere Oh Lands gruppe Cyklus under første liveshow. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Men så er der også dem, der bliver prikket på skuldrene af TV 2s castinghold og - hvis de siger ja - ryger direkte ind foran dommerne.

En af dem er Thomas Blachmans 24-årige sangerinde Mariya Apollonia, der fortæller, at hun i løbet af årene er blevet spurgt en tre-fire gange, om ikke hun ville stille op.

Hun arbejder til daglig som sang- og danselærer og gætter på, at casterne havde fundet hende ud fra hendes generelle færden i musikbranchen og via videoer, som hun har lagt op af sig selv på Youtube, Instagram og Facebook.

»Så skriver de en sød besked, om man har lyst til at være med,« forklarer Mariya Apollonia og tilføjer, at hun indtil denne sæson havde sagt pænt nej tak, fordi hun ikke turde kaste sig ud i den form for eksponering, som der følger med 'X Factor'.

Thomas Blachman og Mariya Apollonia Foto: TV2 Vis mere Thomas Blachman og Mariya Apollonia Foto: TV2

Hun elsker med egne ord 'showbizz', så da hun denne gang besluttede sig for at sige ja, var det med et håb om også at kunne inspirere andre til at kaste sig ud i nye ting.

Den anden liveshow-deltager, som TV 2's castinghold tidligt fik øje på, er Simon Kvamms 28-årige sangerinde Helene Frank, der til dagligt arbejder som efterskolelærer i Sønderjylland.

Inden hun kom med i programmet, havde hun aldrig set en hel sæson af 'X Factor' og måtte blandt andet google Simon Kvamm, før hun gik ind til den første audition.

Helene Frank fortæller, at hun kun endte i 'X Factor', fordi hun en dag pludselig fik en besked fra en caster, der havde set hende synge i nogle videoer, som hun havde lagt ud på TikTok.

Helene Frank og Simon Kvamm. Foto: TV2 Vis mere Helene Frank og Simon Kvamm. Foto: TV2

»De spurgte, om ikke jeg kunne tænke mig at være med,« fortæller Helene Frank og tilføjer med et smil:

»Min første tanke var, at det kunne jeg ikke overskue. Men det blev ved med at sidde i baghovedet, så til sidst gjorde jeg det.«

Selvom deltagerne bliver opfordret til at stille op, skal de stadig ligesom alle andre deltagere have mindst to ja'er fra dommerne for at gå videre fra audition-runden.