»Der er ikke plads til fejl. Vi optræder med livet som indsats.«

Sådan siger den australske deltager Kate Miller-Heidke om sin opsigtsvækkende optræden under årets Eurovision.

For mens det for tv-seerne kan se ud som om, at der bruges filmtricks og gode vinkler for at få det til at ligne, at den 37-årige sangerinde svæver frit i luften, så er hendes optræden faktisk også i virkeligheden ganske halsbrækkende.

For som du kan se i videoen over artiklen, som B.T. har filmet under generalprøven, så synger Kate Miller-Heidke sin sang 'Zero Gravity' fra toppen af en fem meter høj, svajende stang.

»Det var et forslag fra Strange Fruit (et teaterkompagni, red.) efter Australia Decides (det australske svar på Melodi Grand Prix, hvor stangen endnu ikke var en del af sceneshowet, red.), og vi var allesammen fulde og syntes, det var en god idé, men næste morgen vågnede jeg og tænkte: 'Glem det, det sker ikke,'« siger Kate Miller-Heidke til Metro.

Men det gjorde det altså. Og i den første Eurovision-semifinale, som blev afholdt tirsdag, vakte hendes show så stor begejstring hos Europa, at hun gik videre til lørdagens finale.

Inden Kate Miller-Heidke går på scenen, kravler hun op på toppen af stangen og spænder sig fast. Herefter hejser scenefolk hendes nederdel op til hende og triller stangen ind på midten af scenen på et rullebræt.

»Det er svært at komme op ad stangen, og det er nervepirrende at blive trillet op ad rampen. Jeg bliver trillet op på scenen, mens jeg er på stangen, ret hurtigt - under semifinalen var der ingen reklamepause, så vi havde omkring 30 sekunder til at komme op på scenen. Så ja, der er en del adrenalin i blodet,« siger Kate Miller-Heidke til Metro.

Taking the pole for a spin outside. It’s blowy out here #Eurovision #Eurovision2019 pic.twitter.com/tfxS9csPVJ — Kate Miller-Heidke (@kmillerheidke) 9. maj 2019

Der er hverken motor eller hjælpende hænder for foden af stangen. Det er udelukkende mavemuskler og kropskontrol, der får sangerinde til at svaje i takt til musikken.

Inden tirsdagens første semifinale var Kate Miller-Heidke ikke spået mange chancer for at vinde.

Men efter at hun opgraderede sit sceneshow fra den australske konkurrence og gjorde det endnu mere opsigtsvækkende til Eurovision, er den 37-årige sangerinde kravlet flere pladser op ad bookmakernes liste. Således er hun og sangen 'Zero Gravity' nu spået til at tage andenpladsen.

Holland vil blive kåret som vindere af årest Eurovision, mener eksperterne, mens Sverige er blevet forvist til tredjepladsen, efter at Europa fik øjnene op for Australiens vilde show.