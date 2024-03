Vidste du, at 'X Factor'-dommerne får hjælp i kulissen, når deres deltagere gøres klar til fredagens liveshow?

Simon Kvamm har blandt andet hyret en af sine gode venner, mens Oh Land får hjælp af sin mand. Herunder kan du se, hvem der hjælper de to dommere, når kameraet er slukket.

Team Kvamm

»Jeg har hyret en række af mine bedste venner. Jeg synes, det bliver bedst, når man leger med nogen, man hygger sig med,« fortæller Simon Kvamm.

Simon Kvamm og hans tre liveshow-deltagere. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Den første på holdkortet er Simon Kvamms gamle ven Morten Kristensen, der tidligere både har fungeret som manager for Nephew og været forpagter af Bremen Teater i København, som Simon Kvamm ejer en del af.

Da Simon Kvamm i en årrække boede i Klitmøller, flyttede Morten Kristensen med, og når han ikke hjælper med 'X Factor', bor han stadig i Thy, hvor han i dag er medejer af Hanstholm Madbar.

Morten Kristensen og hans samarbejdspartner i Hanstholm Madbar, Louise Møller. Foto: Thomas Lekfeldt

»Han er virkelig min tætte sparringspartner, som jeg vænner alt med,« fortæller Simon Kvamm.

»Det er godt at have en, der er så god til mennesker, som han er. Både i forhold til deltagerne, men også for mig selv,« tilføjer han.

Derudover har Simon Kvamm hyret sin bandkammerat fra Hugorm, guitarist Morten Gorm, der blandt andet er uddannet mediegrafiker.

»Han kommer med visuelle ideer til skærmproduktion og iscenesættelse af deltagerne,« fortæller Simon Kvamm og tilføjer, at han derudover får hjælp af musikproduceren Mikkel Damgaard, kendt fra Love Shop og stylisten Jon Elster, der i mange år har stylet Sofie Linde.

Morten Gorm fra Hugorm til Gaffa Prisen 2023. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Team Oh Land

Oh Land får i år først og fremmest hjælp af sin mand, musiker Adi Zukanovic.

Han var allerede inde over 'X Factor' som pianist i 2016, ligesom han hjalp Oh Land, da hun i 2019 første gang blev dommer i programmet.

Oh Land med sine 'X Factor'-deltagere. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Da Oh Land stoppede som dommer igen i 2021, skiftede Adi Zukanovic over på Thomas Blachmans hold, men nu er han altså tilbage hos sin hustru.

»Jeg har et lille hold af rigtig gode mennesker, som jeg arbejder godt med. Det vigtigste er, at vi først og fremmest har det sjovt,« fortæller Oh Land, der tilføjer, at hun udover sin mand også har hyret en stylist og en sangcoach.