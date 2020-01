Der var voldsomt mange nerver på, da 19-årige Aksel Kempf fredag stillede sig på ’X Factor’-scenen for at synge sin lillebrors yndlingssang, 'Count On Me' af Bruno Mars.

Med guitaren under armen måtte den unge sanger puste og kæmpe under sin sang til den famøse Five Chair Challenge.

»Jeg har voldsom sceneskræk og havde svært ved at få luft, så jeg forsøgte at trække vejret dybt for at få kroppen til at slappe af,« fortæller teenageren, der endte med at blive sendt hjem af Thomas Blachman, som påpegede, at det netop var nerverne, der gjorde udfaldet.

»Det er selvfølgelig meget irriterende og skuffende, men jeg er glad for, at jeg ikke blev sendt ud, fordi jeg sang dårligt. Blachman nævnte også, at jeg har en unik lyd, og det er trods alt sværere at få en unik lyd end at arbejde på nerverne,« lyder det fra Aksel.

Hvad skete der helt præcist til din optræden?

»Jamen jeg var helt klar i hovedet til bare at gå ind og fyre den af, men min sceneskræk, som er meget fysisk, tog over. Min krop ville ikke samarbejde. Five Chair Challenge er også noget helt andet end bare at gå til audition, fordi der er så meget mere på spil, og der er et publikum og et lys, der skifter hele tiden.«

Aksel påpeger, at han også var ekstra nervøs, fordi det i første omgang var meningen, at han skulle synge en anden sang, men at TV 2 i et par dage forinden ikke kunne skaffe rettighederne alligevel. Noget, man ikke hørte om, da programmet blev sendt i fjernsynet.

»Det gjorde, at mit sangvalg ikke var særligt imponerede, da jeg blev nødt til at vælge en sikker sang, og det gjorde også, at jeg havde endnu sværere ved at styre nerverne, fordi det ikke var det, jeg havde forberedt mig på,« siger han og understreger, at det ikke er en undskyldning for, at han røg ud, da han synes, de andre deltagere er dygtige og fortjener deres plads.

Sangen, Aksel skulle have sunget, hedder 'Shoulders' og er indspillet af Isaac Waddington, men da der var tvivl om, hvem der ejer rettighederne til sangen, trak TV 2 i land.

»Jeg fik at vide, at det var første gang i 'X Factor', at de har givet grønt lys til en sang, men så finder ud af, at de ikke kan få rettighederne alligevel,« siger han og fortsætter:

»Det var virkelig ærgerligt, synes jeg, for jeg ville meget hellere have sunget den anden, som jeg havde lavet min egen version af og var meget stolt af. Jeg var sikkert ikke gået videre alligevel, men så havde jeg haft en helt anden optræden, som jeg kunne huske tilbage på med stolthed frem for skuffelse.«

TV 2's underholdningsredaktør, Dorte Borregaard, bekræfter, at Aksel måtte skifte sang i sidste øjeblik.

'Det var brandærgerligt for Aksel, at det ikke var muligt at få rettigheden hos den originale kunstner til at spille en endnu ikke officielt udgivet sang i X Factor, men den slags udfordringer er vi desværre ikke selv herre over', siger hun i et skriftligt svar.

Aksel Kempf havde ellers gjort sit bedste for at blive klar til at optræde på den store scene. Det gjorde han, fordi nerverne drillede ham allerede til workshoppen før selve Five Chair Challenge.

»Efter workshoppen blev jeg derfor nødt til at gøre noget, så jeg tog for eksempel ud til et personalemøde på min mors arbejde for at optræde, og jeg spillede på en skole,« fortæller han og fortsætter:

»Hver gang jeg kunne spille foran folk, gjorde jeg det, og det rykkede jeg mig en del af. Jeg er også sikker på, at hvis jeg ikke havde gjort alt det, så var jeg gået helt i stå til Five Chair. Men jeg må bare arbejde videre på det.«

Det er noget, han selv må hjem og kæmpe med Thomas Blachman, dommer i 'X Factor'

Aksel var ikke den eneste, der havde problemerne med nerverne. Det skete for flere af de unge deltagere, hvilket der ifølge Thomas Blachman, som netop er dommer for de unge solister, er en god forklaring på.

»De er unge, så det er indlysende, at det for mange af dem er første gang, de står foran et publikum - og foran mig oveni,« siger han og fortsætter:

»Men jeg kan faktisk godt lide, at de føler en vis nervøsitet. Det er også derfor, at jeg nogle gange forsøger at ryste deltagerne lidt ved at sige noget grænseoverskridende, for på den måde giver de slip på det indøvede og giver sig hen til musikken.«

Men for Aksel blev nerverne jo for meget...

»Ja, Aksel kæmpede virkelig med nervøsitet, men der kan jeg ikke hjælpe ham. Det er noget, han selv må hjem og kæmpe med, og det er selvfølgelig skide ærgerligt, for han havde en god stemme.«

Hvilke redskaber bruger du for at hjælpe de unge med nerverne?

»Hvis man er god nok, er der i realiteten ikke noget at være nervøs for. For så kan man mærke vibrationerne i kraniet, og så vil lyden af ens egen stemme berolige en så meget, at man hengiver sig selv i en nærmest paranormal oplevelse,« lyder det fra Blachman.

»Hvis man har gjort sit benarbejde - altså virkelig gjort det - så giver man i sidste ende sig selv muligheden for at ende i en nærmest meditativ tilstand, når man synger, og så er nerver ikke et problem. Der vil selvfølgelig altid være lampefeber og sitren i kroppen, inden man går på, men det skal der være,« slutter han.