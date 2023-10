Kasper Fisker var særligt lettet over at overleve denne uges omgang 'Vild med dans'.

Den 35-årige tidligere fodboldspiller havde nemlig haft en hård generalprøve, hvor han pludselig ikke kunne huske sine trine.

»Jeg var lidt nervøs (i aften, red.), for jeg lavede en kæmpe fejl til generalprøven. Jeg tænkte, 'shit mand, kan jeg overhovedet huske trinene. Der var et lille blackout. Det var ikke sjovt.«

Han følte ikke, at han gik i panik, for hans løsning var i stedet blot at snurre sin dansepartner, Karina Frimodt rundt, men det var en ubehagelig følelse, fortæller han og tilføjer med et smil, at det heller ikke hjalp, at de under generalprøven fik et særligt besøg.

I 2015 dansede Karina Frimodt med den gamle EM-helt John 'Faxe' Jensen'.

De fik en tredjeplads i 'Vild med dans', og i denne uge kiggede den tidligere landsholdsstjerne altså forbi studiet.

»Det er jo en presbold,« lyder det fra Kasper Fisker, der fortsætter:

»Jeg er tidligere fodboldspiller. Jeg har ikke vundet EM. Så kommer Karinas tidligere partner, der jo har vundet EM, og jeg ved ikke hvor mange mesterskaber i Brøndby og har spillet i Premier League og skal vurdere mig. Det er en presbold.«

Se hele interviewet med Kasper Fisker og Karina Frimodt om den pressede oplevelse i videoen øverst.