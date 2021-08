»Jeg var virkelig gal over, at den mulighed blev taget fra mig, og jeg skrev med store bogstaver til produktionen, at jeg var fuldstændig ligeglad – den sang skulle synges, om vi så måtte gå ud på Strandvejen og synge den, og sådan var det!«

Sådan siger Mette Kragh Nielsen til B.T. om den lejlighedssang, som hun havde lagt masser af humor og sjæl i, men som nær var blevet sløjfet, da hun skulle giftes med Morten Stokholm i bedste tv-sendetid.

Den 42-årige 'Gift ved første blik'-deltager er ikke meget for følsomme taler med store ord og dybfølte løfter, så hun havde i stedet fået forfattet en sang på otte vers, som gæsterne skulle synge, for at både de og Morten Stokholm skulle blive klogere på hende såvel som hendes bevæggrunde for at tilmelde sig DR-programmet.

»Jeg er meget følsom på mange punkter og bliver meget berørt, når jeg skal holde tale, og i denne situation med 'Gift ved første blik', hvor følelserne i forvejen hang uden på tøjet, havde jeg ikke lyst til at presse mig selv yderligere,« siger Mette Kragh Nielsen.

Mette Kragh Nielsen og Morten Stokholm. Foto: Snowman Productions Vis mere Mette Kragh Nielsen og Morten Stokholm. Foto: Snowman Productions

I stedet kontaktede hun en sangskriver, som tidligere har hjulpet hende med lejlighedssange, og ud fra stikord skruede han den perfekte sang sammen, fortæller hun. Som man hørte i torsdagens afsnit, blev der med glimt i øjet sunget om brudens forventninger til sin ægtemands evner på et lagen, samt at hun allerede havde tjekket under bordet, 'om han havde store sko'.

Et af de andre vers, som man ikke hørte i afsnittet, lød: 'Er han arbejdsledig eller boss, hvor tjener han pengene til os?', som fik selskabet til at bryde ud i grin.

Og det var vigtigt for Mette Kragh Nielsen, som med sangen ville se, om hendes ægtemand kunne tage lidt gas.

»Jeg fik sangen skrevet for at teste ham lidt af. For at se, hvordan han blandt andet reagerede på de seksuelle referencer. Det er lige min humor, som nok er lidt sort en gang imellem,« siger hun.

Tror du, Mette og Morten forbliver gift?

Men der var også mere alvorlige vers om hendes tanker, følelser og forventninger til ægteskabet. Og det var derfor en vigtig sang for bruden.

Men kort inden den store dag fik hun at vide, at det ikke kunne lade sig gøre at synge den. Grundet den aktuelle coronaversion og risiko for dråbespredning valgte produktionen nemlig at følge sundhedsmyndighedernes anbefalinger om at undgå fællessang.

»Der fik jeg lidt pres, for så gik alt i vasken for mit vedkommende, og det var jeg ikke tilfreds med – og det fik jeg også fortalt dem.«

Mette Kragh Nielsen foreslog, at alle gæsterne kunne have mundbind på under sangen, eller at man spredte sig ud i lokalet eller gik helt udenfor, men det var DR ikke meget for, fortæller hun.

Mette er 42 år, koordinator og bor i Ballerup. Foto: DR Vis mere Mette er 42 år, koordinator og bor i Ballerup. Foto: DR

»Så de kom tilbage med to muligheder: Enten skulle jeg selv synge den – hvilket ikke ville komme til at ske – eller en ekstern sanger kunne komme og synge den,« siger hun.

Som man kunne se i torsdagen afsnit af 'Gift ved første blik', valgte bruden den sidste løsning, hvorefter DR selv fandt en sanger til opgaven.

Og ham var Mette Kragh Nielsen heldigvis ganske godt tilfreds med.

»Han sang den fuld af indlevelse, og det blev simpelthen så godt, så al min bekymring havde været spild.«

Mette Kragh Nielsen. Foto: Snowman Productions Vis mere Mette Kragh Nielsen. Foto: Snowman Productions

Det var dog ikke første gang i processen, at Mette Kragh Nielsen blev overrasket af en afgørende ændring.

Som et nyt tiltag i årets sæson skal parrene nemlig læse nogle personlige løfter op for hinanden under vielsen, og hun var ikke vild med at skulle krænge sin sjæl ud på dette tidlige tidspunkt i forløbet.

»Det var først kort før vielsen, at vi fik at vide, at vi skulle læse dem højt. Og det syntes jeg ikke var superfedt. Det var sådan noget, jeg godt kunne have valgt det hele fra på.«

Du ville ikke have meldt dig til 'Gift ved første blik', hvis du havde vidst det?

»Nej, og da jeg fik det at vide, blev jeg lidt presset. Det havde jeg ikke lyst til. Men okay, jeg er også den type, der presser mig selv, hvis der er noget, jeg ikke kan eller har lyst til. Så jeg gjorde det. For det er irriterende, at sådan en bagatel nærmest kan få mig til at bakke ud af det hele.«

Om Mette Kragh Nielsen bliver i datingeksperimentet og forbliver gift med Morten Stokholm, afsløres først i løbet af de næste torsdage.