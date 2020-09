Traditionen tro var det ikke alt fra årets 'Zulu Comedy Galla', der kom med i tv-udgaven.

TV 2's store awardshow, der i år havde Sofie Linde som vært, blev optaget onsdag 26. august, men først vist på TV 2 Zulu søndag 6. september.

Selv om andre store tv-show som 'Vild med dans' og 'X Factor' sendes live, vælger man altid at vise awardshow som 'Zulu Awards' og 'Zulu Comedy Galla' forskudt, så prisvindere og enkelte indslag allerede er afsløret for seerne, før det bliver sendt.

Redaktør for 'Zulu Comedy Galla' Asger Schønheyder forklarede i sidste uge til B.T., at man ikke sender det live for at kunne stramme showet op og give seerne den bedste oplevelse. Han tilføjede:

»I forhold til priserne er 'Zulu Comedy Galla' og 'Zulu Awards' langtfra kun båret af prisuddeling, men også af de mange forskellige indslag og optrædener, og for at hele det samlet set spiller bedst muligt sammen, vælger vi altid at bruge nogle dage på at fintune showet.«

Fordi det ikke sendes live, har der i løbet af årene været flere indslag, som ikke kom med i den endelige tv-udgave, og i år var ikke en undtagelse.

Et forproduceret indslag, der var lavet som en parodi på programmet 'Forsidefruer', hvor nogle skuespillere spillede standupkomikernes kærester, blev vist for publikum i salen, men kom altså ikke med i tv søndag aften.

B.T. har spurgt 'Zulu Comedy Galla'-redaktør Asger Schønheyder, om det måske skyldtes, at det ikke faldt i så god jord hos komikerne, at der blev lavet sjov med deres bedre halvdele, eller om det havde andre grunde. Det var et forproduceret indslag, så det kunne i hvert fald ikke komme bag på redaktionen, at det faldt ud, som det gjorde.

Sofie Linde er aftenens vært. 'Zulu Comedy Galla' 2020 i Operaen i København onsdag 26. august 2020. Foto: Martin Sylvest

I en mail svarer Asger Schønheyder kort via TV 2's kommunikationsafdeling, at man 'altid går ind og justerer showet', og at der i denne situation er tale om en redaktionel beslutning.

I 2017 gik det ud over Anders W. Berthelsen, Troels Lyby og Nikolaj Kopernikus.

De tre skuespillere var på turné med deres show 'Ingen panik', men deres indslag ved årets 'Zulu Comedy Galla' blev ikke vist i tv.

Dengang sagde Nikolaj Kopernikus til metroxpress:

»Det var ikke en god oplevelse. Det fungerede ikke med det tekniske, og det var jo et presset program, så det var ikke muligt at lave om,« sagde Nikolaj Kopernikus til metroxpress og forklarede, at de tre skuespillere ikke sad med under selve showet, da de havde optrådt med deres eget program og derfor først var kommet ind, fem minutter før de gik i gang.

Asger Schønheyder forklarede dengang, at det skyldtes tekniske problemer:

»Det er fuldstændig standard, at vi klipper vores live-show til, så de bliver bedst egnet til tv. Men vi havde en lydfejl på mikrofonen under afviklingen af nummeret med 'Ingen panik', som har betydet, at vi desværre har klippet nummeret ud af tv-showet,« sagde han.

I 2013 var det så den norske komiker Morten Ramm, der blev klippet ud.

Han optrådte det år ved 'Zulu Comedy Galla' som en skisports-dj, der råbte ting som 'Jeg vil knalde Aqua-Lene', men blev uden videre forklaring klippet ud.