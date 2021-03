Jacob Risgaard sagde ja og ville gerne investere en million kroner. Henrik Nielsen, Kim Axelsen og John Bojesen sagde nej tak.

»Det var et granatchok. Vi fortrød lige på stedet, men der var ikke noget at gøre. Løbet var kørt,« erindrer Kim Axelsen.

Det er nichemediet Wood Supply, der beskriver scenen fra 'Løvens hule'-optagelserne.

Her havde trioen fra firmaet Wiking Gulve valgt at stille op for at forsøge at få en investering ud af en af de fem løver i DR-programmet – den pudsige detalje er så, at indslaget endte med slet ikke at komme med i den netop afsluttede sjette sæson af iværksætterprogrammet.

Derfor har tv-seerne ikke set, hvorfor de tre bagmænd fra Wiking Gulve afviste milliontilbuddet, hvor Jacob Risgaard til gengæld ville have ti procent af virksomheden.

Det var Henrik Nielsen, der førte ordet under optagelserne, så det var ham, der sagde nej. Det gjorde han, fordi de kun havde indstillet sig på at afgive fem procent for samme beløb, hvilket halverede værdiansættelsen af gulvfirmaet.

Samtidig fortæller de, at de ikke fik meget tid til at overveje, hvad de skulle.

Det var i august sidste år, at optagelsen til 'Løvens hule' blev gennemført, og i dag er trioen fra Wiking Gulve afklaret med, at de ikke fik en million kroner med hjem. De ville dog godt have set, hvad et samarbejde med Coolshop-ejer Jacob Risgaard kunne have udviklet sig til.

Det var nemlig onlinesalget, de især gerne ville have haft hjælp til.