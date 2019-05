Det var et kendt realityansigt, der holdt journalister og andre uindbudte gæster væk fra 'Familien fra Bryggen'-brylluppet.

Weekenden stod i kærlighedens tegn hos ‘Familien fra Bryggen’, da Geggo og Cengiz sagde ja til hinanden og blev gift på Kokkedal slot i Nordsjælland, hvor parret efterfølgende holdt en vild fest.

Parret forsøgte at holde festlighederne private – blandt andet fordi en del af brylluppet blev vist i gårsdagens sæsonafslutning af ‘Familien fra Bryggen’. Parret havde derfor hyret vagter til at stå for sikkerheden omkring det hele.

Seerne fik dog ikke at se, hvem der beskyttede Geggo og Cengiz mod pressen og andre folk, der ikke var inviteret. Men én af vagterne er heller ikke et fremmed ansigt i realityverdenen.

Den tidligere ‘Robinson Ekspeditionen’-deltager Benjamin Christensen var nemlig en del af Dk Security-holdet, som stod for sikkerheden. Det viser realitydeltageren på Instagram, og over for Realityportalen bekræfter han sin rolle ved brylluppet.

»Vi stod der hele dagen, og det gik rigtigt godt. Nogle af journalisterne var lidt mere forstående en andre – et par enkelte var ikke så glade for mig på dagen, men sådan er det,« griner Benjamin og tilføjer: »Alle var glade og tilfredse til brylluppet, og det er vigtigste.«

100 ville sige hej

Det var dog ikke kun journalister og fotografer, som Benjamin og resten af vagterne skulle holde væk.

»Der var mange, der bare ville ind på slottet for at sige hej. Det er svært at vide, hvor mange det var, men vi havde nok 100 forbi,« siger han.

Noget tyder på, at Geggo og Cengiz var godt tilfredse med beskyttelsen af den tidligere ‘Robinson Ekspeditionen’-deltager og de andre vagter.

'Stærkt team. Tak for hjælpen,' skriver Cengiz i hvert fald som en kommentar på Benjamins opslag på Instagram.

Torsdagens afsnit af ‘Familien fra Bryggen’ var afslutningen på sæson 15, men det ligger allerede nu fast, at der kommer endnu en sæson.

Artiken er lavet i samarbejde med Realityportalen.dk.