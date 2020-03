I dagens 'Juicy News' afslører Anna og Oliver, at deres romance allerede startede, mens Casper stadig var på hotellet.

Seerne kan lige nu følge med i en opblomstrende kærlighed mellem Anna og Oliver på ‘Paradise Hotel’, efter Casper til sin store skuffelse måtte forlade hotellet. Både Casper og Daniel har siden talt med store bogstaver om deres følelser omkring Annas bedrag, og nu er der kommet flere informationer på bordet, som utvivlsomt vil skabe røre i andedammen.

I seneste afsnit af ‘Juicy News’ løfter Anna og Olivia sløret for en hemmelighed, de har båret på længe.

Allerede den første dag, Oliver tjekkede ind på hotellet, opstod der gnister imellem de to paradisoer, og i det hidtil usete ‘Paradise’-klip bliver der udvekslet våde kys mellem dem, på trods af at Casper stadig var på hotellet.

Ville vippe Casper af pinden

I ‘Juicy News’ fortæller Oliver om sin strategi for at score Anna.

– Jeg tager fat i Anna og siger, at jeg kender hendes type, og at Casper ikke er hendes type. Og så prøver jeg at vippe ham af pinden, så jeg selv kunne “slide” ind, fortæller Oliver med et smøret grin.

Heldigvis er Anna ikke afvisende over for kysset, selvom hun på daværende tidspunkt har en flirt kørende med Casper.

– Jeg kyssede Oliver, fordi jeg ikke kunne lade være, fortæller en forelsket Anna.

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk.