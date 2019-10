Det var en lykkelig Linette Grønborg, som i aftenens afsnit af 'Mit plastikmareridt' blev udvalgt til en skønhedsoperation af sin skæve næse.

Inden da havde hun fortalt programmets kirurger, Jørgen Elberg og Marie Louise von Sperling, at næsen var skæv efter en fejlslagen operation og flere forgæves forsøg på at råde bod på det.

På grund af arvæv fra de tidligere operationer og et uheld, hvor hun brækkede næsen, da hun legede med en grand danois, er der tale om en kompliceret operation, men det gik tilsyneladende over al forventning med hjælp fra en næsespecialist.

Ugen efter operationen mødte hun kirurgerne igen og gav udtryk for, at hun var lykkelig over resultatet og ikke længere var flov over sin næse. Men nu, tre år efter programmet blev optaget, har piben fået en anden lyd.

»Jeg vidste godt, at det var en problematisk operation, for det fortalte de mig, inden de opererede. Og deres arbejde var rigtig godt, men resultatet kunne være bedre,« siger den nu 35-årige Linette Grønborg, der bor i Guldborg, til B.T.

Hvad man ikke så i programmet er, at Linettes næse var fyldt med brusk, som måtte fjernes under den seneste operation. Derfor var der mange risici forbundet med indgrebet.

»Men jeg er glad for min næse. Jeg havde selvfølgelig håbet på et bedre resultat. Jeg havde håbet, at jeg ville have været mere tilfreds, end jeg er,« siger Linette, som i realiteten ikke kan se forskel på sin næse før og efter 'Mit plastikmareridt'-kirurgernes indgreb.

Operationen har også medført en skavank, som hun ikke tidligere har haft. Hun er nemlig begyndt at grynte, når hun griner. Se og hør det i videoen over artiklen.

Hun lægger stor vægt på, at programmets kirurger spillede med åbne kort under hele forløbet, og at hun ikke har en finger at sætte på deres evner eller indsats.

»Efter jeg deltog i programmet, har jeg fået lov til at konsultere specialisten, som opererede mig, selv om han ikke længere er tilknyttet Amalieklinikken (Jørgen Elbergs klinik, red.), så jeg er blevet behandlet godt,« siger Linette Grønborg.

Hun har nu besluttet sig for, at det er slut med at operere på næsen, selv om hun ikke føler, at hun er i mål.

»Jeg vælger at se på det positive i stedet for det negative. Jeg tog en sidste chance, og så lever jeg med resultatet. Min næse skal ikke opereres mere, medmindre jeg brækker den igen,« siger hun til B.T.