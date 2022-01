»Du er next level! Du er for vild!«

17-årige Lasse Skriver fra Vejle gik overlegent videre fra årets 'X Factor'-audition i København, hvor især dommer Kwamie Liv overdyngede ham med ros for hans fortolkning af George Ezra-hittet 'Budapest'.

Til daglig er han ved at uddanne sig til tømrer og havde egentlig slet ikke tænkt sig at melde sig til TV 2s populære talentshow.

I starten af 2021 fik han imidlertid et viralt hit på det sociale medie TikTok, og så dukkede der pludselig en dag en besked op i indbakken fra en 'X Factor'-caster, der spurgte, om ikke han ville prøve at komme til audition.

Lasse til X Factor-audition.

»Først var jeg lidt i tvivl, om det var noget for mig. Men så tænkte jeg: 'Hvad er det værste, der kan ske?'« fortæller Lasse med et grin.

Inden sin audition havde han aldrig sunget foran fremmede mennesker.

Han forklarer, at en af hans bedste venner en dag havde lokket ham til at lægge en video ud på TikTok, hvor konceptet er, at man overrasker en bekendt med sine sangevner.

Deres udgave var iscenesat, da vennen, han synger for i videoen, godt kendte til hans talent, men TikTok-brugerne elskede det, og pludselig gik klippet viralt og er i skrivende stund blevet afspillet over 810.000 gange.

@lasseskriver #fyp #foryoupage #foryou #surprise #dansk #danmark #singing #reaction #car #bestfriends ♬ original sound - Lasse Skriver

»Det stak bare af. Det blev blandt andet delt på Unilad (stort britisk underholdningsmedie, red.). Det var ret vildt, for det var jo bare for sjov,« fortæller Lasse, der efterfølgende har haft svært ved at bevare interessen til sin TIkTok-profil.

»Jeg prøvede at holde liv i profilen, og en af de andre videoer fik blandt andet 50.000 afspilninger, hvilket også er meget, men det er jo ikke en million,« griner han.

TikTok-hittet blev også lidt af en overraskelse for hans chef i tømrerfirmaet.

Lasse fortæller, at han inden da ikke havde skiltet så meget med, at han sang derhjemme, men en dag faldt chefens søn over TikTok-videoen, og så var nyheden ude.

»Min chefs søn viste det til min chef, som så jokede med, at de nu regnede med at se mig i 'X Factor' – og så tog jeg jo afsted, haha.«

Selve sin audition husker han i dag som en stor oplevelse.

Han var meget nervøs, så der er også meget, han ikke husker så godt, men han lagde godt mærke til, at især Kwamie Liv reagerede ekstra positivt.

»Jeg husker, hun sad med åben mund. Jeg kan også huske, at Blachman sagde 'vi ses i finalen'. Når man kun har prøvet at synge derhjemme, så var det vildt stort at komme ind foran tre mennesker, som man ved har styr på deres shit, og få deres anerkendelse.«

Hvor langt Lasse kommer i 'X Factor' afsløres de kommende fredage.