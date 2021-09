De andre komikere talte for meget, og derfor endte en kvindelig rapper med at blive klippet ud af årets 'Zulu Comedy Galla'.

Da TV 2 Zulu torsdag aften optog årets store comedy-show i Københavns Opera, var det ikke alle optrædende på scenen, der fik lov til også at være en del af den sammenklippede tv-udgave, der blev sendt søndag aften.

Tidligere år er det gået ud over navne som Anders W. Berthelsen, Troels Lyby og Nikolaj Kopernikus, og i år gik det så udover Julie Grove, der er kendt under rapnavnet Lolita K.O., men i Operaen optrådte som karakteren Nina Bremer, CEO i det fiktive firma 'New Money Bank'.

»'Zulu Comedy Galla' endte med at blive en del længere end den tidsramme, vi har til tv-showet, og vi har derfor måttet klippe i showets indhold,« siger TV 2-redaktør Asger Schønheyder.

»Det er altid enormt ærgerligt, når det sker, da både vi og de medvirkende bruger meget tid og ressourcer på hvert element i showet. Derfor er det aldrig sjovt at skulle sige farvel til indhold, men jeg kan godt love, at seerne alligevel får en kanon sjov oplevelse, når de ser showet,« tilføjer han med henvisning til, at det stadig kan ses online og bliver genudsendt mandag aften.

Julie Grove selv erkender, at hun er ærgerlig over at blive klippet ud, men derudover er hun bare glad for have fået oplevelsen at være en del af så stor en produktion.

»Det har absolut været en god oplevelse, selvom det ikke blev mit store tv-gennembrud. Det får jeg bare en anden gang. Nu ved jeg, hvor meget arbejde, der ligger i at skabe sådan et show, så jeg har fået en virkelig dyb respekt for branchen og blod på tanden.«

Under sit rap-alias Lolita K.O. har hun blandt andet tidligere medvirket på Jokerens album 'Glædesbringeren'. Hun er derudover et relativt nyt navn på den danske musikscene med kun to officielle singler på cv'et, og derfor var det stort i sig selv blot at få lov til at optræde til showet, forklarer hun.

Julie Grove på scenen til Zulu Comedy Galla 2021. Foto: Per Arnesen / TV2

»Jeg har udviklet mig super meget som artist af det her forløb. Jeg er gået fra at være undergrundsrapper til at stå i Operahuset, det er de færreste, der kan sige, at de har gjort det.

Som nævnt øverst er det ikke usædvanligt, at indslag bliver klippet ud af 'Zulu Comedy Galla'.

Sidste år kom en parodi på 'Forsidefruer' med komikernes kærester ikke med i den endelige tv-udgave, i 2017 var det førnævnte Anders W. Berthelsen, Troels Lyby og Nikolaj Kopernikus' indslag, der ikke kom med, ligesom en norsk komiker ved navn Morten Ramm i 2013 blev klippet ud efter sin optræden.