»Han er en flot fyr, men han er ikke typen, jeg normalt er gået efter,« siger Henriette Hansen til B.T., efter hun torsdag aften blev gift med Claus Henriksen i bedste sendetid.

Torsdag tog DR hul på sjette sæson af det populære datingprogram 'Gift ved første blik', hvor 10 singler bliver lovformeligt gift med en person, de netop har mødt for første gang.

Og selvom 29-årige Henriette Hansen afslører, at hun normalt er til mørkhårede fyre og derfor nok ikke selv ville have valgt den fire år ældre Claus Henriksen, så har hun faktisk haft muligheden for at sige nej tak til odenseaneren.

På trods af titlen 'Gift ved første blik' havde Claus og Henriette – såvel som de fire andre par i programmet – nemlig set hinanden, inden de mødtes ved alteret.

Henriette Hansen fra Silkeborg, som studerer mediegrafik og maler i sin fritid. Foto: Snowman Productions ApS Vis mere Henriette Hansen fra Silkeborg, som studerer mediegrafik og maler i sin fritid. Foto: Snowman Productions ApS

»De skulle finde ud af, hvad man godt kunne lide rent udseendesmæssigt, for det betyder jo også noget i et forhold,« siger Henriette Hansen til B.T.

Inden deltagerne bliver matchet med hinanden, har de svaret på flere hundrede spørgsmål om deres egen personlighed og datingmønstre såvel som talt indgående med programmets eksperter. Men som B.T. tidligere har beskrevet, tilføjede DR sidste år præsentationsvideoer på 15 sekunder til castingprocessen, så de både matches på personlighed og fysisk tiltrækning.

Og Henriette Hansen ved derfor, at hun har set Claus Henriksen – hun kan bare ikke huske det.

»Jeg tror, det er de færreste, der kan huske 40 mennesker, de har kigget på i ét sekund, for først at møde dem igen halvanden måned senere. Så jeg kunne ikke genkende ham, da jeg så ham. Men Claus siger så faktisk, at han kan huske mig. Det er ret sødt,« smiler hun.

Claus Henriksen fra Odense, der arbejder som socialpædagog. Foto: Snowman Productions ApS Vis mere Claus Henriksen fra Odense, der arbejder som socialpædagog. Foto: Snowman Productions ApS

»Men det var ikke lige med det samme,« slår Claus Henriksen fast.

»Man kan ikke genkende folk fra de hverdagsbilleder, jeg havde set, i forhold til den måde, man er stadset ud til et bryllup. Men som aftenen skred frem, så kunne jeg godt huske, jeg havde set hende. Og så da jeg fik lidt at vide om, hvad hun lavede til hverdag, så kunne jeg huske, at noget af det, hun havde sagt (på videoen, red.), det havde jeg hørt før.«

Var hun en af dem, du havde lagt særligt mærke til?

»Hun var i hvert fald en af dem, der fik en høj score. Så ja, hende bed jeg mærke i.«

Tror du, Claus og Henriette forbliver gift?

Claus Henriksen skal dog ikke være ked af, at hans hustru ikke husker ham. For straks hun så ham i virkeligheden, faldt hun for hans smil, hans øjne og generelt, at 'han så dejlig ud'.

Faktisk så dejlig, at hun efter vielsen fik lyst til at kysse ham, hver gang hun kiggede på ham. Hvilket hun også fortalte ham for rullende kameraer. Dog uden at vide det.

»Jeg troede faktisk, vi havde et øjeblik for os selv. Så der fik jeg også sagt til vores video-mand for sjov: 'Nåh, så fik I lige det med, hvad?' Jeg troede ikke, han filmede,« griner Henriette Hansen.

»De er gode til lige at ramme det helt naturlige øjeblikke, hvor man faktisk reelt bare er det menenske, man nu engang er. Det skal man helt klart lige vænne sig til, og det tog også mig noget tid at gøre. Man skal tænke over, hvad man siger og gør. Men jeg prøvede bare at være mig selv.«