Det var ikke kun det faktum, at det var landmand Brian Kristensens første date nogensinde, der gjorde ham nervøs i tirsdagens afsnit af 'Landmand søger kærlighed'.

Det var i særdeleshed også omstændighederne, som man ikke så på tv.

Foruden Brian Kristensen og Amalie, der var landmandens første date, var der også syv personer fra produktionsholdet til stede. Og det var noget, Brian Kristensen lige skulle fordøje.

»Det var noget nyt. Jeg er normalt ikke typen, der får så megen opmærksom, så det skulle jeg lige vænne mig til,« siger Brian Kristensen til B.T.

»Når jeg møder nye mennesker, er der jo normalt ikke så mange, der følger med. De kiggede jo også og fulgte spændt med. Og de var jo også fremmede mennesker. Jeg havde ikke mødt dem, og man skulle jo lige lære dem at kende.«

Brian Kristensen erindrer, at der var både folk med kamera, lyd, foto og en tilrettelægger. Og så lige et par stykker mere, som Brian Kristensen formulerer det.

»Jeg var meget nervøs og spændt på samme tid. Det var svært at formulere spørgsmålene, og nogle ting kom ud på andre måder, end jeg ønskede. Jeg tænkte også meget over, hvordan jeg skulle hilse, og hvordan jeg sad med hænderne og fødderne.«

Brian Kristensen var på fem speeddates og skulle – ud for præmissen for programmet – vælge en fra. Foto: Anders Brohus/TV 2 Vis mere Brian Kristensen var på fem speeddates og skulle – ud for præmissen for programmet – vælge en fra. Foto: Anders Brohus/TV 2

»Og så skulle man huske at grine indimellem.«

Daten, der varede omtrent 10 minutter, endte derfor også med at blive en anelse akavet, indrømmer han. Undervejs blev der – som vist på tv – talt om arbejde, bil og katte.

»Daten var i hvert fald svær at holde i gang. Det var første gang, én kom gående og kiggede så meget på én. Jeg skulle lige ind i situationen. Hun var også selv nervøs, og det gjorde det også lidt mere akavet, men det tror jeg heller ikke er unormalt.«

Efterfølgende forløb resten af daten egentlig ganske udmærket, husker Brian Kristensen.

»Til sidst lagde jeg ikke så meget mærke til dem produktionsholdet. Jeg vænnede mig til dem. De var der bare på en måde, og jeg følte ikke, samtalerne gik så meget i stå.«

I sidste ende besluttede Brian Kristensen at vælge Maria fra. Det skete på baggrund af hans mavefornemmelse.

»Man har meget lidt at gå ud fra. Du har 10 minutter og brevene. Jeg lagde vægt og tænkte på, hvem jeg helst ville se igen. Og så var hun den sidste tilbage.«

Næste step for Brian Kristensen i programmet er nu, at han skal have besøg af fire kvinder på gården, hvorefter han igen skal vælge én fra i jagten på sin første kæreste nogensinde.

»Selvfølgelig har jeg altid ønsket en at være sammen med, men det er ikke noget, jeg aktivt har gået og opsøgt. Jeg gik i skole, og så tog jeg noget af min praktik i udlandet, og så gik der tid med det.«

»Så blev jeg færdiguddannet, og så skulle der findes noget erhverv, og så er jeg aldrig nået til det punkt, hvor jeg skulle have en kæreste, og så er jeg bare blevet ældre og ældre,« har Brian Kristensen tidligere forklaret om, hvorfor han endnu ikke har haft en kæreste.