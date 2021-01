Alle tre dommere var enige om, at Christian Madsen ikke var en særlig dygtig sanger.

Alligevel gik den 15-årige dreng fra Ørum videre i aftenens 'X Factor'.

Og måske skyldtes det, at han havde fået gode råd fra selveste 'X Factor'-Martin, der vandt programmets allerførste sæson i 2008, da han selv var 15.

»Jeg havde et stort håb om at gå videre, men jeg havde aldrig regnet med det. Jeg var først begyndt at synge, to måneder inden jeg stillede op, så jeg blev satme glad,« siger Christian Madsen til B.T.

15-årige Christian Madsen. Foto: TV 2

Han skulle oprindeligt være stillet op med en kammerat. Men han fik kolde fødder kort inden audition, og så tog Christian Madsen afsted alene.

»Vi meldte os til, fordi vi gerne ville på tv. Men da han så sprang fra, måtte jeg gøre det selv. Det skulle jo prøves. Men jeg var virkelig nervøs.«

Christian Madsen er fra byen Ørum ved Viborg, hvor 'X Factor' allerførste vinder, Martin Hoberg Hedegaard, også er fra.

Her modtog hans klasse musikundervisning af 'X Factor'-legenden i 4. klasse, mens han i fire år har haft 'X Factor'-Martins mor som dansklærer.

Så inden sin audition udnyttede han sine kontakter og skrev til Martin Hoberg Hedegaard for at få et godt råd.

Martin Hoberg Hedegaard med sin dommer Remee efter sejren i 2008. Foto: Kristian Brasen

»Han skrev, at inden jeg skulle ind foran dommerne, skulle jeg sætte mig på en stol, banke mig på benene og trække vejret dybt, for så ville min nervøsitet gå væk. Og ellers skulle jeg bare være mig selv. Ikke begynde at blive rapkæftet over for dommerne,« siger Christian Madsen.

Og måske virkede 'X Factor'-legendens råd.

For selvom Christian Madsen glemte alle Martin Hoberg Hedegaards tips til at tøjle nervøsiteten, så huskede han dét om at være sig selv.

Og det var det, der fik Blachman til at sende ham videre, selvom hele dommerpanelet var enige om, at han ikke var en særlig god sanger.

»Jeg synes, det kunne være sjovt. Jeg har arbejdet med unge drenge, som ikke kunne en skid, og det har været en fornøjelse,« lød det fra dommeren.

»Du kan det, som dette program også repræsenterer – når man glor på dig, så har man lyst til at kigge videre.«

Selvom meddommer Martin Jensen lægger ud med at sige, at han ikke er 'så vild med den måde, Christian synger på', så ender han med at sige ja – men kun for at gøre den begejstrede Thomas Blachman en tjeneste.

Det tager den unge sanger dog med et smil.

»Det var lidt presset, jeg har det blandet med det. For det var jo fedt nok at komme videre, selvom det var for Blachmans skyld. Men inden jeg gik til audition, var jeg besat af, at netop Blachman skulle sige ja, for han er min yndlingsdommer,« siger han.

»Det kunne da have været rart, hvis jeg havde fået to jaer, som var 'rigtige' – men alt i alt er jeg tilfreds.«

Efter sin audition ser man på tv, hvordan Christian Madsen ringer til sin far og overbringer ham den gode nyhed.

Christian Madsen ringer til sin far og overbringer ham den gode – og overraskende – nyhed. Foto: TV 2

Efter en kort pause kan hans far kun udbryde ét ord:

»... hvordan?«

Til B.T. forklarer Christian Madsens far, Michael, sin reaktion:

»Christian havde aldrig sunget, før han kom på efterskole, så jeg syntes et eller andet sted, at det var friskt nok, at han turde stille op i et tv-program,« siger han.

»Jeg tænkte, at han og Magnus (kammeraten, der sprang fra, red.) ville være nogle af de her mange mennesker, der stiller op for at få two minutes of fame. Så jeg var faktisk lidt rystet – men også skidestolt.«