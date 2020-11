Det var faktisk en forløsning for Emil Ussing, da han lørdag røg ud af 'Den store bagedyst'.

Det fortæller den 21-årige arkitektstuderende til B.T.

Arkitektstuderende var han dog ikke, da DR1-programmet blev optaget i sommer. Og det var netop derfor – foruden et blodigt uheld – at det gik så galt i aftenens program, hvor hans otte ens portionskager, der skulle ligne tabte isvafler blev... ja, tabte isvafler.

Moussen havde nemlig ikke sat sig, og Emil Ussing blev derfor så presset op til aflevering, at det hele smuttede ud af hans hænder.

Emil Ussing med sine mislykkede 'tabte isvafler'. Foto: DR

»Det var en forløsning, da de nævnte mit navn som den, der skulle hjem. Jeg var meget uforberedt denne gang og prøvede bare at nyde det, velvidende at det nok blev sidste gang i teltet.«

Grundet den aktuelle coronasituation bliver optagelserne til 'Den store bagedyst' afviklet på kortere tid end under tidligere sæsoner, og derfor har deltagerne reelt kun weekenden til at forberede sig på ugen udfordringer, inden de skal optage onsdag og torsdag.

Men weekenden op til 'chokoladeprogrammet', som blev Emil Ussings endeligt i bagedysten, havde han været til en 16 timer lang optagelsesprøve på Arkitektskolen fordelt på to dage. Derfor brugte han mandagen på at øve afsnittets første kage godt igennem.

»Og tirsdag, inden jeg skal køre til Randers for at optage, har jeg de tre timer til at øve mesterværksudfordringen, men halvanden time inde ender jeg med at skære blommen af min finger. Altså helt åben, blod over det hele, og en tur på skadestuen,« fortæller Emil Ussing, der derfor kan ses med en lille forbinding på fingeren i aftenens afsnit.

21-årige Emil Ussing. Foto: Carsten Mol

På dette tidspunkt har han nået at sætte sin kage på køl, så da han kommer hjem fire og en halv time senere, har den selvfølgelig sat sig.

Det når den dog ikke i bageteltet, hvor deltagerne kun har tre timer til deres rådighed.

Derfor ser man Emil Ussing kæmpe med sine alt for bløde kager, mens han går hvileløst rundt i sit køkken, fordi han nu har halvanden time foran sig, som han ikke har prøvet at øve derhjemme.

»Så jeg måtte bare gå til opgaven med åbent sind og nyde det. og så måtte det gå, som det gik – og det gik så ikke,« griner Emil Ussing, der til gengæld klarede sig gennem optagelsesprøven og i dag kan kalde sig arkitektstuderende.