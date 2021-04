Efter kameraerne var slukket, var der stadig god gang i diskussionen i ‘X Factor’ studiet fredag aften.

Under programmet havde dommerne Martin Jensen og Thomas Blachman været rørende enige om, at årets guldæg ligger i Oh-Lands kurv.

»Solveig, hvis det her skal have noget format, så er du den, der vinder 'X Factor',« sagde Martin Jensen efter Solveig havde været på scenen for anden gang i semifinalen.

Fra sin ende af dommerbordet var Thomas Blachman 100 procent enig i, at den 15-årige er noget helt særligt.

Solveig sang en akustisk version af Nnekas »Heartbeat« i semifinalen i 'X Factor'. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix 2021.

»Du har så meget musik og så meget vildskab,« sagde han til Solveig Mølle Lindhof efter hendes optræden.

Alligevel kunne de to dommere ikke stoppe diskussionen om Oh-Lands solist, selv efter publikum havde slukket for skærmen. For de er ikke enige om, hvorvidt 'X Factor' er den rigtige scene for hende at debutere på. Se hele diskussionen mellem de to i videoen ovenfor:

»Hun står i det forkerte format, vi står i »sovs og kartofler«-formatet, og det er Solveig ikke,« sagde Martin Jensen til TV 2. Efter semifinalen har han ikke selv flere deltagere i konkurrencen.

Han ønskede, at hun i stedet for at melde sig til ‘X Factor’ havde indsendt sin musik til 'Karrierekanonen' i DR.

Dommerne Thomas Blachman, Oh-Land og Martin Jensen under semifinalen. Den musikalske diskussion mellem de to herrer fortsatte også efter showet. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix 2021.

Martin Jensen mener, den unge piges talent rækker længere end til at synge andres numre i bedste sendetid. Han mener, at Solveig vil kunne vinde musikprisen P3 Guld.

Thomas Blachman derimod syntes, at ‘X Factor’ formatet er det helt rigtige for hende. Fordi hun kan få lov at optræde for mange mennesker.

Solveig selv kunne blot lytte på, mens de to dommere diskuterede hendes fremtid. Selvom begge havde travlt med at rose den 15-årige, føler hun sig ikke selv sikker på noget som helst.

Hun føler sig stadig 'meganervøs og usikker' hver eneste uge, men siger til TV 2:

»Det hjælper selvfølgelig, at de ser noget i mig.«

I semifinalen sang Solveig først Ariana Grandes 'Shut up', og derefter en akustiske version af 'Heartbeat' af Nneka.