Årets X Factor-auditions er overstået, og i næste uge venter Five Chair Challenge, hvor dommerne skal beslutte, hvilke deltagere fem deltagere der skal kæmpe om de endelige pladser i liveprogrammerne.

Ankerstjerne skal arbejde med 'de unge', altså deltagerne under 23 år, Thomas Blachman har fået 'de gamle' og Oh Land skal forsøge at skabe tv-magi med grupperne, der i år også består af bands.

Det bliver først afsløret på næste fredag, hvem der går videre til Five Chair Challenge, men B.T. har fået lov til at løfte sløret for en af deltagerne, der er gået videre.

Det drejer sig om en af Ankerstjernes unge deltagere, 18-årige Mathias, der i næste uge skal kæmpe om de endelige pladser til X Factor-bootcamp.

Se Mathias' audition øverst i artiklen, hvor han blandt andet bliver kaldt 'Fisse-Kurt' af Thomas Blachman.

Er du fan af musik? Tag vores meget uvidenskabelige test og se om du har den rigtige musiksmag.