»Der var ingen grund til at græde over det. Det var jo ikke noget, der gik galt. Det var bare mig selv, der var så snotdumt. Det var ren idioti.«

Beate Stengaard Sørensens strudel gik helt i smadder, da hun i sidste sekund måtte kaste den hen på et serveringsfad i lørdagens afsnit af 'Den store bagedyst'.

I programmet får man indtryk af, at problemet skyldes, at deltageren havde været alt for optimistisk med sin tid.

Men til B.T. fortæller Beate Stengaard Sørensen nu, at hun faktisk begik en endnu dummere fejl.

Det går helt galt for Beate, da deltagerne skal bage en østrigsk strudel i lørdagens afsnit af 'Den store bagedyst'. Foto: DR

»Jeg havde en idé om, at kagen skulle over på fadet, for at jeg kunne aflevere den, så det er derfor, jeg fuldstændig i panik kaster den derover til sidst,« siger Beate Stengaard Sørensen, hvis østrigske strudel knækkede midt over, da hun hastigt flyttede den fra bageristen til fadet.

I DR-programmet ser man den 26-årige deltager rase over den smadrede kage. Men hun bliver kun endnu mere irriteret, da kameraet slukker og fejlen går op for hende, fortæller hun i dag.

»Jeg tror, det er nogle af tv-folkene, der gør mig opmærksom på, at jeg overhovedet ikke havde behøvet servere den på et fad, som vi for eksempel skal under 'den hemmelige udfordring',« siger hun.

»De grinede og var sådan: 'For søren, Beate. Det var dumt. Hvorfor lod du den ikke bare stå? Der er da ingen grund til at kaste med skidtet for at få opmærksomhed',« griner Beate Stengaard Sørensen.

26-årige Beate Stengaard Sørensen. Foto: DR

»Det var idioti på så højt plan, at det er helt ubeskriveligt. Men sådan er det jo at være bagklog.«

Selvom fejlen var så dum, at Beate Stengaard Sørensen ikke engang gad græde over det, så var det ikke noget, der fik betydning for hendes videre deltagelse i programmet.

»Jeg kunne ikke have vundet mesterbager-titlen alligevel. Den var jo ikke bagt indeni. Den var stadig halvrå,« erkender deltageren om sin strudel.

Ugens mesterbager blev 37-årige Louise Jensen, mens Nik & Jay-fanen Rasmus Trangbæk måtte forlade konkurrencen.