Først klagede alle løverne over en høj værdisætning, og de fleste trak sig.

Men da investoren Nikolaj Nyholm alligevel forsøgte at få dem tilbage til forhandlingsbordet i aftenens afsnit af 'Løvens hule', endte det i en større diskussion for slukkede kameraer.

Episoden skete, da de to unge iværksættere Hasan El Youssef og Elmar Jóhannsson troppede op med deres virksomhed Toptutors, der tilbyder online lektiehjælp.

»Jeg vil gerne spørge mine medløver om muligheden for lige at genåbne det hele,« lød det fra Nikolaj Nyholm i programmet.



Men hvad man ikke så var, at løven Anne Stampe satte foden ned.

Elmar og Hasan fra Toptutors i 'Løvens hule'. Foto: Carsten Andersen / United. Vis mere Elmar og Hasan fra Toptutors i 'Løvens hule'. Foto: Carsten Andersen / United.

For den rutinerede løve holdt fast i, at det er imod reglerne at investere, når man først har sagt de famøse ord: 'Jeg er ude'.

Det endte i en diskussion, hvor produceren til sidst måtte sætte Anne Stampe på plads.

»Det var en dramatisk oplevelse, hvor produceren skulle slukke for kameraet og blande sig for at skabe ro i studiet. De nye løver kendte måske ikke til alle reglerne,« forklarer iværksætteren Hasan El Youssef til B.T.

Men produceren gav altså den nye løve Nikolaj Nyholm lov til at genåbne forhandlingerne, trods Anne Stampes forsøg på at få dem til at overholde reglerne.

DRs redaktør på 'Løvens hule', Stine Preem, bekræfter episoden overfor B.T.

»Det er ikke ualmindeligt, at der er de her spilstop, når der er uenigheder blandt løverne, og bølgerne går højt. Her har vi så en producent, der er ansvarlig for at træffe beslutningerne under optagelserne, når der er tvivlsspørgsmål,« forklarer DR-redaktøren.

»Så er der altid lidt brok og bjæffen bagefter på gangene, og det er muligt, at Anne eller de andre løver har været halvirriterede over det, men det går over igen,« tilføjer Stine Preem med et grin.

Anne Stampe bliver sat på plads bag kameraet, da hun prøver at få sine medløver Nikolaj Nyholm og Tahir Siddique til at overholde reglerne. Foto: Carsten Andersen / United. Vis mere Anne Stampe bliver sat på plads bag kameraet, da hun prøver at få sine medløver Nikolaj Nyholm og Tahir Siddique til at overholde reglerne. Foto: Carsten Andersen / United.

Hun forklarer desuden også, at reglen om, at løverne ikke må investere, når de først har trukket sig, ikke er skåret ud i granit.

»Det er også vigtigt at udvikle sig og tilpasse sig, og selvom det er fjernsyn, så er det også virkelighed, og det skal der være plads til,« forklarer DR-redaktøren.

Det sætter de to unge iværksættere fra Toptutors da også stor pris på.

»Det var heldigt, at den her regel blev brudt. Ellers havde vi måske ikke fået en investering. Men produceren var på vores side. Det er vi taknemmelige for!« lyder det med et grin fra Hasan El Youssef og Elmar Jóhannsson.

Nikolaj Nyholm fik nemlig lokket Tahir Siddique tilbage til forhandlingsbordet, så de sammen kunne hjælpes ad med at rejse de mange millioner, som han mente, de to unge iværksættere ville få brug for til deres væksteventyr i udlandet.

Iværksætterne Hasan El Youssef og Elmar Johannsson fik løverne Nikolaj Nyholm og Tahir Siddique. Foto: Toptutors Vis mere Iværksætterne Hasan El Youssef og Elmar Johannsson fik løverne Nikolaj Nyholm og Tahir Siddique. Foto: Toptutors

Og Hasan El Youssef og Elmar Jóhannsson fra Toptutors endte tilmed med at få forhandlet sig frem til en rekordinvestering.

For blot 3 % af deres virksomhed, samt 1 % i option, for 300.000 kroner, ender de to unge iværksættere således med at få både Nikolaj Nyholm og Tahir Siddique med ombord.

Og på tv ser man så Anne Stampe sende de to iværksættere ud af 'Løvens hule' igen med følgende ord:

»Godt, det kunne lykkes, drenge!«

B.T. har uden held forsøgt at få en kommentar fra Anne Stampe.