Nikoline Sten Kristensen havde kun sunget ganske få toner af sin sang, før hun pludselig gik i stå på scenen.

Rystende i hele kroppen blev hun ført ud af 'X factor'-studiet, mens Lise Rønne i panik måtte træde vande i flere minutter.

Nu forklarer den 17-årige sangerinde, hvad der skete.

»Jeg havde været ret på ude bagved, så det var ret mærkeligt, det skete. Det gik egentlig superfint, men så sad jeg der på scenen, og så blev der pludselig sådan... ja... tomt. Det var en ud-af-kroppen-oplevelse. Og pludselig stod jeg ude bagved. Og så kom jeg tilbage til virkeligheden igen,« forklarer hun.

»Jeg havde glædet mig så meget til at sætte ild til en ukulele og stå på en gynge, så det var så irriterende, at det skulle ske,« smiler Nikoline Sten Kristensen, der skulle optræde med 'Fly Away' af Tones and I.

Mens den rystede sanger blev ført ud bag scenen af Oh Land, trådte Lise Rønne vande foran kameraet og fik flere af de tidligere deltagere til skiftevis at sende hilsner til Nikoline og distrahere seerne med en status på, hvad der var sket, siden de blev stemt ud af 'X Factor'.

Imens fik Nikoline Sten Kristensen en tår vand og noget bag ude bagved, hvor hun prøvede at komme til hægterne.

»Jeg var ret forskrækket, og Lise var heldigvis rigtig god til at få de andre til at peptalke – det var sejt af hende – og Nanna var rimelig afslappet og kom ud og sagde: 'Prøv at høre, det kan ske for alle', så vi fik taget det ned igen, og det var rart. Der var ingen stress, vi trak bare vejret dybt, og så sang vi sangen igennem sammen. Det var dejligt, hun var der. Og at alle tog det så roligt,« siger hun.

Nikoline Sten Kristensen har selv lidt svært ved at pege på, hvad der gik galt. Det har hende mentor, Oh Land, til gengæld et bud på.

»Det kom meget pludseligt, men selvfølgelig er der ikke noget, der kommer ud af det blå. Hun har haft en hård uge, fordi hun pludselig mistede sin stemme og ikke kunne øve det, hun plejer, fordi hun blev beordret til at tie stille for at passe på stemmen,« siger dommeren.

»Der har været et kæmpe pres, der blev bygget op frem mod den her finale, og det kan hyle selv den mest garvede ud af den. Men hun kom tilbage og gennemførte sin sang, og det var virkelig flot.«

»Vi gik ud, og så hjalp jeg hende tilbage til nuet. Hun var et helt andet sted. Hun var slet ikke i sin krop, og hun skulle lige tilbage. Så måtte jeg prøve at sige, at hun er bare Nikoline, jeg er bare Nanna, og det her er bare et gulv, hun skal stå og synge på. Jeg tror, det var en form for angst-klap, der gik ned.«

Trods det flotte comeback blev Nikoline Sten Kristensen slået i finalen af Oh Lands anden deltager Solveig Mølle Lindelof, som nu kan kalde sig vinder af 'X Factor' 2021.