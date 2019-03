Det blev en hård omgang for X Factor-deltageren Benjamin at se sin gode ven Patrick blive stemt ud.

Efter aftenens show, hvor det blev Ankerstjernes unge sanger Patricks tur til at blive stemt hjem, kom hans X Factor-kollega ud i presserummet med røde øjne.

»Ja, det var en hård omgang. Tre gange i farezonen og Patrick er noget af det mest ægte og nede på jorden menneske, jeg har mødt. Der var noget helt magisk ved ham. Jeg håber snart, vi hører fra ham igen,« lød det fra Benjamin, der indrømme at han havde grædt backstage efter aftenens resultat.

»Jeg håber virkelig, han kommer til at spille en rolle i mit liv fremover. Det er selvfølgelig også svært, når jeg bor i København og han på Lolland, men han kommer jo rundt omkring med sin musik. Det bliver svært at give slip på ham.«

sendxnet Patrick og Benjamin .X Factor 12, Liveshow 4, Fredag d. 22. marts 2019. (foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix 2019) Foto: Martin Sylvest Vis mere sendxnet Patrick og Benjamin .X Factor 12, Liveshow 4, Fredag d. 22. marts 2019. (foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix 2019) Foto: Martin Sylvest

Benjamin selv gik nemt videre fra aftenens show med sin udgave af The Weeknds hit 'Earned It' fra filmen 'Fifty Shades of Grey'.

»Jeg har ikke set filmen, men har da hørt om den,« fortalte han.

»Jeg har heller ikke noget særlig forhold til The Weeknd, men hold kæft en falset han har. Jeg er langt fra hans talent,« lød det med et smil.

Aftenens tema var filmhits.

I næste uge er Echo favorit til at ryge hjem.