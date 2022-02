»De har faktisk klippet det rigtig fint sammen, for han sagde det meget hårdere inde i studiet,« fortæller iværksætteren Michael Jepsen, efter at Jesper Buch sendte ham en stikpille i torsdagens udgave af 'Løvens hule'.

Sammen med sit firma, DM Greenkeeping, deltog Michael Jepsen i DR-programmet i håb om en investering. Men først skulle han stå skoleret for den garvede investor, som afslørede, at han allerede var kunde hos firmaet, der rykker ud til de danske haveejere for at gøre deres græsplæner grønne og tætte igen.

Jesper Buch havde booket tre årlige besøg af DM Greenkeeping. Men anden aftale blev ikke til noget. For firmaet kom aldrig.

»Jeg blev lidt skolepigefornærmet over, at de ikke kom igen,« siger Jesper Buch i programmet, men bliver lynhurtigt god igen.

Jan Lehrmann og Jesper Buch endte med at investere i DM Greenkeeping. Foto: Per Arnesen Vis mere Jan Lehrmann og Jesper Buch endte med at investere i DM Greenkeeping. Foto: Per Arnesen

Men til B.T. fortæller Michael Jepsen altså, at Jesper Buch faktisk var oprigtigt irriteret. Og det kan han sådan set godt forstå.

»Vi brændte ham simpelthen af uden at give ham en forklaring,« indrømmer han.

Men som han fortæller i DR-programmet, var der en god grund til deres larmende stilhed.

»I kontrakten med DR står der, at vi ikke på nogen måde må have kontakt til løverne. Og det betyder faktisk, at vi ikke engang må kontakte Jesper Buch og sige, at vi grundet vores deltagelse i 'Løvens hule' ikke kan komme alligevel. Så vi vælger at cutte forbindelsen. Vores andet besøg lå så kort inden optagelserne, at vi tænkte, han godt ville forstå det.«

Og hvis Jesper Buch var bitter, skjulte han det i hvert fald godt. I programmet endte han nemlig, sammen med Jan Dal Lehrmann, med at give samlet 2,4 millioner kroner for 20 procent af virksomheden og sagde efterfølgende med et smil, ifølge Michael Jepsen: »Men så skal I selvfølgelig fikse den græsplæne næste år.«

Reglerne om ikke at være i kontakt med løverne op til programmet skyldes, at de fem investorer ikke må vide, hvem der kommer ned ad trappen, så de i forvejen kan undersøge virksomheden. Og det giver mening for Michael Jepsen, der anerkender, at det ville være dårligt tv, hvis der lå en halv aftale på forhånd.

Til gengæld blev han overrasket over mange af de andre regler, man skriver under på som deltager i programmet.

»Det kom bag på os, at DR har så mange regler om markedsføring,« siger medstifteren af DM Greenkeeping, der for eksempel ikke må skrive 'Kendt fra 'Løvens hule'' på hjemmesiden eller lave sponsorerede opslag, når de nævner programmet på Instagram indtil 14 dage efter, programmet er sendt.

»Det overraskede os også, at vi ikke måtte have firmalogoer med i studiet. Hverken på vores trøjer eller plancher. Hvis vi havde logoer med, ville de dække dem over, fik vi at vide. Så vi blev lidt nervøse for, om vi ville få fuld effekt af vores deltagelse, for 'Løvens hule' er jo også nem markedsføring, hvis man må være lidt grov.«

Til gengæld har firmaet fået fuld effekt af deres investering. Både Jesper Buch og Jan Dal Lehrmann har bidraget med værdifuld viden, som har rustet firmaet til fremtiden, fortæller han.

Der skulle dog gå næsten et halvt år, fra løverne bød på firmaet, til den endelige underskrift kunne sættes. For hvad man heller ikke ser på tv er, at investorerne først skal lave en såkaldt due diligence på firmaerne og tjekke, om de lovede tal holder.

Hvis ikke, har de ret til at annullere handlen. Og så bliver optagelserne ikke taget med i det endelige program.

Derudover må de ikke afvige fra den aftale, der blev lavet i programmet. De kan ikke trække et bud tilbage, ændre beløbet eller justere på procenterne, fortæller Michael Jepsen.