Steen Theill synes normalt, DR klipper 'Gift ved første blik' både 'pænt og fint'. Men torsdagens udgave fandt han en smule tarvelig.

Det var nemlig en alvorlig grund til, at han var så optaget af sin telefon under parrets sælsafari.

I sæsonens andetsidste program er ægteparret på Fanø, hvor de blandt andet går ture ved Vadehavet og ser på sæler gennem en kikkert. Til kameraet fortæller Mette Blume dog, at hendes ægtemand virker uengageret og ligeglad, inden man ser klip med Steen Theill, der sakker bagud, fordi han lige bliver nødt til at besvare et telefonopkald.

»Det er da hyggeligt nok at gå i tre timer og høre om de sandorme, der ligger ude i vandet, og jeg synes da også, jeg var mindst lige så engageret som Mette. De sæler lå bare ret langt væk, og det kan da godt være, jeg kedede mig lidt på et tidspunkt – men det var nu ikke derfor, jeg talte i telefon,« siger Steen Theill.

Da Steen spørger, hvor hurtigt tidevandet bevæger sig, får han et overraskende præcist svar.

På vej til Fanø havde han og Mette Blume nemlig været et smut forbi Aarhus for at få Steen Theill MR-scannet på en privatklinik.

»Jeg bliver 60 til næste år, så jeg ville gerne have tjekket hele kadaveret igennem. Man hører om så mange i min alder, der har gået rundt med noget, som de først finder ud af, når det er for sent. Og det vil jeg jo gerne undgå,« siger han.

»Selvfølgelig er man spændt på, om de finder noget, og da de sagde, de ville ringe og give mig resultatet inden for et par dage, gik jeg og ventede ved telefonen. Jeg tror, vi gik derude i tre-fire timer, og min telefon ringede kun tre gange – og så har de selvfølgelig taget de gange med i programmet. Det, synes jeg ikke, var særlig retvisende.«

Steen Theill oplyser, at der desværre blev fundet uregelmæssigheder under MR-scanningen. Han ønsker dog endnu ikke at fortælle, hvad scanningen viste.

»Men Mette vidste godt, jeg gik og ventede på svar, så det er lidt tarveligt af hende at beskylde mig for at være uengageret,« siger han.

Trods dette understreger Steen Theill, at det altså ikke var af ond vilje, at han ignorerede hustruens ønske om at besøge Nordby.

I afsnittet ser man, hvordan parret taler om at gå en tur i den lille by, inden de skal med færgen. Men senere kører Steen Theill direkte om bord, mens hans hustru – i tavshed – undrer sig over, hvorfor han er gået imod hendes udtrykte ønske.

Til B.T. fortæller Steen Theill dog, at han ikke helt kan huske, hvorfor han gjorde, som han gjorde, men at det helt sikkert ikke var for at provokere. Han mindes, at det måske havde noget med færgeafgangene at gøre. Men han kan ikke helt huske det, erkender han.

Efter frokosten på Sønderho Kro skulle parret have været en tur i Nordby. Men sådan blev det ikke.

Til gengæld kan han godt huske, at parret ikke talte meget sammen på turens sidste timer. Den 59-årige forretningsmand var nemlig helt træt i hovedet efter en mentalt krævende weekend, hvor han endnu en gang blev overrasket over, hvor meget den veganske livsstil fyldte i hustruens hverdag.

Steen Theills egen datter er veganer, så han er vant til at tage hensyn til andres kostvaner. Men på Fanø blev han til stadighed overrasket over, at selv spørgsmålet om, hvem der skal betale en restaurantregning, skulle handle om, hvorvidt Mette Blume ønsker at finansiere en partners kødforbrug.

»Til sidst accepterede jeg bare, at vi ikke har nogen fælles interesser, og at hun kører sit eget veganer-show. Da vi holdt op med at tale så meget sammen, blev det faktisk meget rart at være af sted. Jeg var godt nok træt i hovedet over, at vi ikke bare kunne snakke om noget almindeligt.«