»Jeg er seriøs hver dag på mit arbejde, så det er jo ikke fordi, jeg kun bruger humor,« siger Benny Hansen, der i ugens afsnit af 'Gift ved første blik' bliver præsenteret som programmets helt store spasmager, der altid har en kæk kommentar i ærmet.

Det er nærliggende at sammenligne den 54-årige Benny Hansen med en af programmets andre medvirkende, Mette Blume, der i ugens afsnit gør sin ægtemand Steen Theill bekymret for, hvornår hun vil være i stand til at lukke ham ind i sit følelsesliv og ikke bruge humoren som et skjold.

Men Benny Hansen mener ikke selv, at hans mange sjove kommentarer skulle være et værn mod dybere samtaler.

»Jeg kan være sindssygt hamrende nervøs, og der bruger jeg humor til at løsne op. Det kender man jo også fra, når man er på date og skal have samtalen til at køre. Der må ikke være stilhed, og så kommer der bare noget ud af munden. Men jeg kan sagtens føre en seriøs samtale,« fortæller han.

Det hjalp heller ikke på nervøsiteten, at der var kamera på, og at dagens forløb var ude af hans hænder.

Men da vielsen var overstået, og Benny Hansen havde sin kone på tomandshånd i hestevognen, tog de en snak – stort set blottet for spas og løjer.

»Jeg kender jo til bryllupper, så jeg ved, at der sidder en masse bavianer og banker på tallerknerne for at få os til at kysse. Så da der ikke var kamera på, tog jeg en snak om, hvorvidt vi skulle kysse eller bare kramme. Det ville jeg gerne lige have på det rene. Og der blev vi enige om at gøre det, så længe det føltes naturligt.«

Herudover var intet planlagt. Heller ikke, at Benny Hansen valgte at krydse sine fingre bag ryggen, da parret skulle give hinanden deres 'ja' – for spøgefuldt at signalere til gæsterne, at han skam ikke havde i sinde at overholde de ting, som han stod og lovede præsten.

Mens kameraerne var slukkede, aftalte Benny og Tanja, hvordan de skulle gribe det an, når folk begyndte at klirre i tallerknerne. Og de kom frem til, at de ville kysse hinanden, så længe det føltes naturligt. Foto: Theis Mortensen Vis mere Mens kameraerne var slukkede, aftalte Benny og Tanja, hvordan de skulle gribe det an, når folk begyndte at klirre i tallerknerne. Og de kom frem til, at de ville kysse hinanden, så længe det føltes naturligt. Foto: Theis Mortensen

»Det var ikke planlagt overhovedet. Sådan er jeg bare – det er spasmageren, der pludselig dukkede op,« griner Benny Hansen, der fik inspirationen til den lille joke fra sit tidligere ægteskab.

Her havde hans forlover – mod hans vidende – skrevet 'Hjælp' under begge hans skosåler, så det blev synligt, da han og ekskonen knælede foran alteret.

»Det var først bagefter, jeg fandt ud af, hvorfor der havde været sådan en uro nede i kirken. Så du kan godt høre, mit liv altid har været fyldt med spas og sjov og fis og ballade,« griner Benny Hansen.

Han lover dog, at der også bliver masser af seriøse snakke, når han og hustruen Tanja de kommende torsdage skal få et ægteskab op at stå i 'Gift ved første blik' på DR.