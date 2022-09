Lyt til artiklen

Selvom man kunne få det indtryk, at Melissa Bredvig selv havde syet sin brudekjole, så er det ikke tilfældet.

'Gift ved første blik'-deltageren havde nemlig købt sin brudekjole, allerede inden hun vidste, hun skulle giftes.

»Jeg er nok lidt en kontrolfreak,« griner den 31-årige designer.

Det var Melissa Bredvigs venner, der i foråret havde læst, at DR søgte deltagere til den kommende sæson af datingprogrammet. Det burde hun da tilmelde sig, mente vennerne, der derfor sendte artiklen til hende.

Det skulle dog vise sig, at artiklen var af ældre dato. Og derfor var tilmeldingsfristen for længst overskredet og castingprocessen stort set afsluttet, da hun fik sendt sin ansøgning af sted.

»Men af en eller anden mærkværdig grund kom jeg med alligevel. Så der er muligvis godt tv i mig,« siger hun med et smil.

Herefter gik det stærkt. Faktisk så stærkt, at Melissa Bredvig blev nervøs for, om hun ville nå at få den drømmekjole, hun ønskede sig på den store dag.

I torsdagens afsnit af 'Gift ved første blik' ser man hende sidde med veninderne og sy på den brudekjole, som hun senere er iført, da hun siger ja til 36-årige Mikael Beck.

Og man kunne derfor få det indtryk, at den 33-årige designer selv har syet den fra bunden.

Men det er ikke tilfældet, fortæller hun.

»Produktionen fik bare ikke den glæde at komme med ud at se mig prøve min kjole, som de gjorde med de andre par,« siger hun.

Det er nemlig her, kontrolfreaken kommer ind i billedet.

Melissa Bredvig med sin ægtemand, Mikael Beck. Foto: Theis Mortensen Vis mere Melissa Bredvig med sin ægtemand, Mikael Beck. Foto: Theis Mortensen

»Vi havde fået en dato for, hvornår vi ville få besked om, hvorvidt vi ville komme med i programmet eller ej. Og så fik vi en dato for, hvornår bryllupperne potentielt ville finde sted. Der var 14 dage imellem, og jeg har veninder, der er blevet gift, så jeg ved godt, hvor lang tid tilretning kan tage, og det ville jeg slet ikke kunne overskue, siger hun.

»Så jeg tog egentlig chancen og købte en kjole på nettet, som kunne sendes retur, hvis jeg ikke kom med i programmet. Og så havde jeg lyst til at lave noget mere på den og sætte mit eget præg, så vi tilføjede nogle perler.«