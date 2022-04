»Det er sindssygt ærgerligt at skulle ud lige inden finalen, men jeg har gjort hvad jeg kunne, og det er jeg stolt af,« siger Mille Bergholtz med øjne, der er røde af at græde.

Aftenens semifinale blev nemlig sidste liveshow for den 21-årige deltager, der ikke kunne holde tårerne tilbage under sin sidste sang i 'X Factor'-regi.

I semifinalen var både omsang og medbestemmelse fra dommerne droppet, da seerstemmer alene afgjorde, hvilke tre solister, der gik videre.

Derfor sang Mille Bergholtz ikke en 'save me song', men fik til gengæld lov at synge en afskedssang, efter det stor klart, at hun måtte forlade konkurrencen lige på målstregen.

Det blev sangen 'Already Gone' af den tidligere 'American Idol'-vinder Kelly Clarkson.

Men hen mod slutningen knækkede stemmen over, og 21-årige Mille Bergholtz måtte lade tårerne få frit løb.

»Når man lytter til teksten, handler den nærmest om det, jeg stod i, og jeg kunne virkelig mærke den på en anden måde, da jeg sang den her til sidst,« fortæller Mille Bergholtz.

Samtidig kunne hun pludselig se små lys blandt publikum poppe op én for én, da folk tændte lygten i deres telefoner for at lyse for hende. Og det rørte hende så meget, at hun ikke kunne holde tårerne tilbage.

Men ugen har heller ikke være nem for Mille Bergholtz, der endte i farezonen i fredags og havde svært ved at se, hvorfor hun ikke skulle ender der igen i dag.

»Det var hundrede procent Martin, der samlede mig op. Han har været der for mig hele vejen,« siger hun om sin dommer Martin Jensen.

»'Nu gør vi det, og så ser vi ligesom, hvad der sker'. Og han havde jo ret i, at jeg kun kunne gøre mit bedste, og at succes kommer til dem, der arbejder for det. Jeg ville være mere taknemmelig for at have arbejdet for det og ryge ud med god samvittighed, end at være ked af det hele ugen, fordi jeg frygtede, jeg skulle ryge ud.«

Med Mille Bergholltz ude af konkurrencen, har de tre dommere nu hver én deltager med i finalen; Mads Moldt, Tina og Kári.