Filmen om Queen er flot og musikalsk, men også alt for pæn og poleret.

Instruktør: Bryan Singer. Med: Rami Malek, Lucy Boynton

4/6 stjerner

I betragtning af, hvor vildt, flamboyant, sexet og nyskabende et band Queen var, kunne de godt have fortjent en film, der ikke var så… pæn som ‘Bohemian Rhapsody’. Det mest bemærkelsesværdige er næsten Rami Maleks falske tænder – jo jo, Freddie Mercury havde store fortænder, men Malek er næsten ved at få overbalance på grund af kæmpepløkkerne.

Bortset fra et flash forward i starten vælger filmen en klassisk kronologisk fortælling, men problemet er, at der faktisk ikke er meget drama i Queen som band. I hvert fald ikke i filmen. Deres første plade bliver en pæn succes, så bliver de mere succesfulde og så erobrer de i store træk verden. Internt i gruppen er der ikke de store stridigheder, og da Freddie Mercury beslutter at lave to soloplader, er det kun på grund af den onde manager Paul Prenter, der i filmen er entydigt og endimensionelt skurk.

Det faktum, at Queen mistede meget popularitet i USA på at optræde i drag i videoen til ‘I Want to Break Free’ skøjtes der let hen over, og der bruges meget tid på Freddie Mercurys ægteskab med Mary Austin, mens der danses lidt forsigtigt rundt om hans homoseksualitet. Mercurys AIDS-sygdom behandles mest i et par linjer i rulleteksterne, og i det hele taget er det et meget poleret billede, man viser – Brian May og Roger Taylor fra Queen er krediteret som producere, og det virker som om, ingen har haft lyst til at støde nogen på manchetterne.

Når det så er sagt, er ‘Bohemian Rhapsody’ en gennemført musikalsk film, livescenerne virker ægte og det er svært ikke at blive revet med, når man ser bandet komponere og spille hits som ‘Bohemian Rhapsody’, ‘We Will Rock You’ og ‘Another One Bites The Dust’ – og Rami Malek kan være ret sikker på en Oscar-nominering for sit struttende portræt af den selvtillidsfulde forsanger. Ikke mindst i filmens slutning – små 20 minutters 1:1-gengivelse af Queens legendariske optræden til Live Aid i ’85 – rammer Malek den lige i røven. Om end det kan undre, at filmen bruger så lang tid på at gengive noget, man bare kan se på YouTube. I høj kvalitet og alting.

