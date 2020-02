ADVARSEL: Har du endnu ikke set mandagens femte afsnit af ’Badehotellet’, skal du ikke læse videre, da en afgørende del af handlingen afsløres her.

For pludselig var en karakter slet ikke den person, han udgav sig for at være.

I den aktuelle syvende sæson af TV 2’s hitserie ’Badehotellet’ blev ’Rytteriets’ Rasmus Botoft i første afsnit præsenteret som den charmerende farmaceut Johan Ramsing, der hurtigt fik et godt øje til Anette Støvelbæks karakter fru Frigh.

Efter et par strandture, en række kys og flere intime stunder lykkedes det Johan Ramsing at slå benene væk under sin udkårne, og da han forlod badehotellet i fjerde afsnit, var det i god tro, at den forelskede fru Frigh overførte 50.000 kroner til ham.

Desværre viste han sig at være en svindler. Det måtte fru Frigh sande, da den rigtige Johan Ramsing i form af skuespiller Morten Kirkskov dukkede op på badehotellet og fortalte, hvad der var sket.

Rasmus Botoft, der nu af ’Badehotellet’-fans må betragtes som en skurk, fortæller til B.T., at han selv først fandt ud af det uventede plottwist kort før optagelserne.

»Vi får kun manuskripter for to afsnit ad gangen, så da jeg gik i gang med ’Badehotellet’, vidste jeg ikke, at han var en svindler. Jeg vidste, at han havde en hemmelighed, men ikke, hvad den indebar, så jeg blev selv meget overrasket, da jeg fandt ud af det.«

’Badehotellets’-manuskriptforfattere Stig Thorsboe og Hanna Lundblad havde indledningsvis fortalt Rasmus Botoft, at der var noget mytoman over Johan Ramsing-karakteren, så han havde på fornemmelsen, at alt, hvad hans karakter sagde, muligvis ikke var sandt.

Havde du luret, at Johan Ramsing var en svindler?

»Jeg syntes faktisk, at det var fedt, at jeg ikke vidste det fra start af, for så havde jeg nok gjort mere ud af at spille ham som en lurendrejer. Da jeg havde læst manuskriptet, ringede jeg til Anette Støvelbæk, og vi var da lidt øv over, deres forhold gik i stykker.«

Rasmus Botoft synes, at det var et originalt plottwist fra forfatternes side, men er lidt ærgerlig over, at Johan Ramsing derved forsvandt ud af serien.

Han tilføjer med et grin:

»Men det kan jo være, han vender tilbage. Det er jo krig, så alt kan ske.«

Fru Frigh (Anette Støvelbæk) og den falske Johan Ramsing (Rasmus Botoft). Foto: TV2 Vis mere Fru Frigh (Anette Støvelbæk) og den falske Johan Ramsing (Rasmus Botoft). Foto: TV2

Er man bekymret for, om Rasmus Botoft nu efter mandagens udsendelse bliver overfaldet på stribe af vrede ældre damer, der synes, han har opført sig som en idiot i ’Badehotellet’, kan man ånde lettet op.

Han er endnu uskadt og i trygge omgivelser.

Da B.T. har ham i telefonen tirsdag, fortæller han med et grin, at han har 'gemt' sig hele dagen inde i Tivolis Glassalen.

»Jeg har også taget solbriller på,« tilføjer han.