Det er en sensation. Det er historisk. Og det er helt utrolig flot.

Men han kommer ikke til at vinde.

Det er analysen fra filmredaktøren på Soundvenue, Jacob Ludvigsen, efter at den danske instruktør Thomas Vinterberg mandag skrev historie, da han som den første dansker nogensinde blev nomineret til en Oscar som bedste instruktør for sin film 'Druk'.

'Druk' blev desuden nomineret som årets 'Bedste udenlandske film'. Men det var såmænd også forventet, så lad os først tale om 51-årige Thomas Vinterberg.

Thomas Vinterberg giver interview kort efter sin chok-nominering.

»Ingen internationale Oscar-eksperter havde budt på, at Vinterberg ville få den nominering. Det var simpelthen ikke i spil. Det er jo en af de allerstørste kategorier i Oscar-sammenhænge sammen med den bedste film og bedste mandlige og kvindelige hovedrolle. Større bliver det simpelthen ikke,« siger Jacob Ludvigsen.

Selvom filmeksperten knap kan skjule sin begejstring, så mener han, at det er nærmest umuligt for den danske instruktør at vinde.

»Det kommer han ikke til. Han er oppe imod instruktører, som alle sammen har film med i den store 'Bedste film'-kategori, så det bliver en af dem, der vinder. Alt andet ville være uhørt. Men der er alligevel grund til at være glad – det er et historisk dansk Oscar-år,« siger Jacob Ludvigsen.

Som instruktør skal Thomas Vinterberg kæmpe mod sværvægtere som David Fincher ('Mank'), Chloé Zhao ('Nomadland'), Emerald Fennell ('Promising Young Woman') og Lee Isaac Chung ('Minari'), hvor sidstnævntes 'Minari' for nylig snuppede en Golden Globe foran næsen på 'Druk'.

Det handler 'Druk' om 'Druk' handler om fire gymnasielærere – spillet af Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Magnus Millang og Lars Ranthe – der beslutter sig for at teste en teori om, at mennesket er født med en halv promille for lidt. Teorien siger, at en smule alkohol i blodet vil åbne sindet for omverdenen og få kreativiteten til at stige, og derfor begynder de fire lærere at snuppe et par genstande inden arbejde. Mens eksperimentet lykkes for nogen, løber det dog af sporet for andre. Filmen er instrueret af Thomas Vinterberg, og foruden de fire hovedrolleindehavere er blandt andre Maria Bonnevie, Helene Reingaard Neumann og Susse Wold på rollelisten.

»Når Thomas Vinterberg er nomineret som bedste instruktør, er det en anerkendelse af ham som filmkunstner i det hele taget. Han har været på verdensscenen siden 90erne og 'Festen', som han modtog stor hæder for, og at han stadig laver film på så højt niveau – det er det, man giver anerkendelse for. Havde det været hans første film, ville det være svært at komme i den her kategori blandt de tunge drenge og piger,« siger filmredaktøren.

Under arbejdet med 'Druk' oplevede Thomas Vinterberg den største tragedie, man som far kan opleve, da hans 19-årige datter Ida blev dræbt i en trafikulykke i Belgien, da hun var på vej hjem fra Paris med sin mor, Thomas Vinterbergs ekskone.

Instruktøren formåede alligevel at lave sin film færdig og har i flere interview fortalt, hvordan 'Druk' gik fra at være en hyldest til alkohol til at hylde både Ida og selve livet.

Og det kan godt have spillet lidt ind på nomineringen, vurderer Jacob Ludvigsen.

Holdet bag filmen med Lars Ranthe, Mads Mikkelsen, Susse Wold, Thomas Vinterberg, Helene Reingaard Neumann, Thomas Bo Larsen og Magnus Millang ankommer, da Zentropa og Nordisk Film holder gallapremiere på 'Druk' i september 2020.

»Man bruger altid tiden op til Oscar-nomineringerne til at bygge en fortælling op om sin film i håb om at komme i spil. Og der har været en masse sjove historier om selve alkoholeksperimentet, men hvis man skal være lidt kynisk, er det klart, at det også vækker sympati, at filmen er lavet midt i en ufattelig tragedie. Filmen står fantastisk på sine egne skuldre, men at han har mistet sin datter og alligevel har lavet denne triumf, er bare imponerende og beundringsværdigt.«

Selvom Jacob Ludvigsen ikke spår Thomas Vinterberg store chancer for at vinde som instruktør, så betyder hans nominering, at 'Druk' nu er storfavorit til at vinde 'Bedste internationale film', vurderer han.

I den internationale kategori er 'Druk' – eller 'Another Round', som den hedder i internationale sammenhænge – oppe imod 'Better Days' (Hongkong), 'The Man Who Sold His Skin' (Tunesien), 'Quo Vadis, Aida?' (Bosnien-Hercegovina) og 'Collective' (Rumænien).

Oscar-uddelingen er skruet sådan sammen, at der forud for nomineringerne kommer en såkaldt 'shortlist' på 15 film, der er i spil til at blive en af de fem nominerede. Og da 'Druk' først endte på den, var der ifølge diverse filmkritikere ikke nogen tvivl om, at den mandag ville blive offentliggjort som en af de nominerede.

Thomas Vinterberg med sin hustru, Helene Reingaard Neumann, der også medvirker i 'Druk', samt hovedrolleindehaveren Mads Mikkelsen med fru Hanne Jacobsen ved Rome International Film Festival i oktober 2020.

»Udlandet synes, Vinterberg har lavet en fantastisk film, der har ramt noget – især i et pandemi-år, hvor det hele har været lidt leverpostej for mange uden mange glæder, og så kommer 'Druk' med en opløftende fortælling, hvor folk går glade ud af biografen med en fornyet tro på livet. Det, tror jeg, har ramt noget særligt,« siger Jacob Ludvigsen.

Oscar-showet sendes natten til 26. april dansk tid.