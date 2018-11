Det viser sig, at der var en god grund til, at det kun var Linse, Geggo, Cengiz og Alba, der var i England for at sprede Moppers aske.

I aftenens afsnit af ‘Familien fra Bryggen’ fulgte vi Linse, Geggo, Cengiz og Albas tur til England, hvor de, udover at besøge noget familie, også fik spredt Moppers aske fra et bjerg udover vandet.

For en hel del seere kom det formentlig, som lidt af en overraskelse, at familien besluttede at sprede asken her, da Linse ellers i bogen ‘Mopper og mig’ havde givet udtryk for, at asken skulle spredes på Bryggen:

'Nu skal jeg fortælle jer, hvad vi gør. Vi vælger en smuk sommerdag, hvor ingen af os er på ferie eller skal noget. Hvor der ikke er nogen bagkant. Peter fra Haraldsborg har en ven, som har en båd, og den har Mopper tidligere været med ude og sejle i. Planen er, at hun skal strøs ud på havet. Mopper elskede at være på vandet, og det bliver så hendes sidste sejltur,' skriver Linse i bogen.

Det viser sig dog, at familien alligevel ikke har afveget helt fra planen, selvom det så sådan ud her til aften:

»Det var ikke planen fra starten af, at det skulle være i England. Det kom sådan lidt hen ad vejen. Jeg tænkte, at hun skulle være der, hvor hun havde været lykkelig. Og så har vi faktisk gemt noget aske, som ryger i havnen, hvor det bliver en lille ceremoni sammen med resten af familien. Det bliver bare for os selv helt privat, så det kommer ikke med i ‘Familien fra Bryggen’ eller noget,« forklarer Linse og tilføjer, at hendes bror, Mikkel Kessler, også på denne måde får lov til at sige rigtigt farvel til sin mor, selvom han og familien ikke var med i England:

»Mikkel er helt okay med, at vi tog til England. Det var ligesom mit ønske, at Mopper kom til England, så det kunne han godt forstå. Men så har vi jo så gemt noget af asken, som han jo bliver en del af at være med til at sprede. Det var størstedelen, der røg i programmet, men vi har gemt lidt. Så kan vi allesammen sige farvel til Mopper på Bryggen,« fortæller hun og fortsætter:

»Det bliver sådan så alle hendes venner, Mikkel og hans familie og alle os fra Bryggen er med. Så kan alle sige farvel. Fordi Moppers venner derudefra – for eksempel Peter og Ida fra Haraldsborg og sådan nogle – de har jo også savnet at få lov at sige farvel. For der er jo ikke blevet holdt noget begravelse eller noget, da Mopper ikke havde lyst til det. Så på den måde kan de sige farvel der.«

Linse fortæller, at det endnu ikke er besluttet, hvornår det sidste af asken skal spredes. Det skal familien først aftale nærmere om, så lige nu står asken og venter et hemmeligt sted. Hun slår dog endnu engang fast, at ceremonien på Bryggen bliver helt privat.

