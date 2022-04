Det var et krav fra Warner Bros, at Mads Mikkelsen ikke svarede på spørgsmål fra den ventende presse, da han mandag aften var til premiere på sin nye film.

Sammen med sin familie dukkede stjernen op til den danske premiere på ‘Fantastiske Skabninger: Dumbledores hemmeligheder’, hvor han spiller rollen som den onde Gellert Grindewald.

Normalt plejer skuespillerne at svare på spørgsmål fra den fremmødte presse, men mandag aften var Mads Mikkelsen tavs.

Og det var et krav fra det amerikanske produktionsselskab Warner Bros., der står bag filmen, lyder forklaringen fra danske SF Studios, der har rettighederne til filmen i Danmark.

Mads Mikkelsen med sin familie til gallapremiere. Vis mere Mads Mikkelsen med sin familie til gallapremiere.

»Warner Bros ønskede ikke et rød løber arrangement for pressen,« siger Frida Paus Regnar, der er presseansvarlig for SF Studios.

»Det er meget uvant for dem, for det er ikke noget, man gør i udlandet. Warner Bros. ved godt, at det er anderledes, end vi plejer. Men det var det ønske de havde, og det må vi følge – det er deres film, vi distribuerer den bare.«

Ønsket fra det amerikanske filmselskab var altså klart, men i sidste ende var det Mads Mikkelsens eget valg, fastslår Frida Paus Regnar:

»Mads har det på samme måde som os, han arbejder for filmselskabet og hører, hvad de siger. Men havde han lyst til at svare på spørgsmål, ville vi ikke stoppe ham. Han traf selv valget.«

I stedet for at give interview til de ventende pressefolk, svarede den danske skuespiller på nogle få spørgsmål stillet af SF Studios egen distributionschef, inden filmen gik i gang.

Blandt andet svarede han på, hvordan det var at være til gallapremiere hjemme i Danmark. Hvordan det var at blive en del af 'Harry Potter'-universet, og hvordan han havde forberedt sig på sin rolle.

Desuden havde Mads Mikkelsen dagen før givet interviews til DR Nyhederne, TV2’s Go’ Aften, Kino.dk, Ultra News og Aftenshowet.