I det nye genforeningsafsnit af 'Friends' er flere væsentlige skuespillere fra serien ikke med. Nu forklarer instruktøren hvorfor.

For fans har genforeningsafsnittet af den populære komedieserie 'Friends' været længe ventet.

Men mens der blandt andet var blevet plads til kendisser, der aldrig har været en del af serien - eksempelvis popverdensstjernen Justin Bieber, der knap var blevet født, da serien fik premiere tilbage i september 1994 - så manglede flere større karakterer fra den ti sæsoner lange serie.

Eksempelvis væsentlige biroller som Ross' søn Ben (spillet hovedsagligt af Cole Sprouse) og Phoebes mand Mike (spillet af Paul Rudd) fik ikke plads i genforeningsafsnittet.

Ben med sin far Ross - spillet af Cole Sprouse og David Schwimmer - i 'Friends'. Foto: NBC Universal

Nu forklarer instruktøren bag, Ben Winston, hvorfor.

»Vi kunne ikke have alle med, fordi det er kun en time og 45 minutter. Og du er nødt til at være opmærksom - kernen i showet er nødt til at være de seks medvirkende,« forklarer han til det amerikanske medie TheWrap.

»Så du kan ikke have for mange gæsteoptrædener, fordi der selvfølgelig er hundredvis af fantastiske mennesker, der har været med i 'Friends' gennem årene. Desværre kunne vi ikke have alle med.«

I samme interview fortæller instruktøren Ben Winston også, at der var flere - unavngivne - skuespillere, der blev inviteret til at medvirke, som desværre ikke kunne deltage på grund af coronasituationen og den stramme tidsplan for optagelserne, der foregik 7. april i år.

Mike og Phoebe - spillet af Paul Rudd og Lisa Kudrow - blev gift i den tiende og sidste sæson af 'Friends'. Foto: NBC Universal

»Jeg håber, at folk vil tænke på alle de gode ting, der er med, fremfor de ting, der ikke er med,« slutter instruktøren.

Blandt de biroller i 'Friends'-serien, der kom med i genforeningsafsnittet, finder man blandt andet Chandlers højrøstede ekskæreste Janice (Maggie Wheeler), Central Perks bestyrer Gunther (James Michael Tyler), Monicas aldrende ekskæreste Richard (Tom Selleck) og Rachels forkælede søster Jill (Reese Witherspoon) - for ikke at forglemme Joeys hånd-tvilling Randall, der blev spillet af Thomas Lennon.