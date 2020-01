Tredje sæson af DR's søndagsthriller 'Bedrag' blev sidste år en succes for skuespiller Thomas Hwan, der om et par uger kan vinde en Robert for 'årets mandlige hovedrolle'.

Siden har man ikke set så meget til den 37-årige skuespiller, og det er der en god grund til, fortæller han.

»Før vi gik i gang med optagelserne, blev jeg far til en lille pige, så da vi var færdige, tænkte jeg, at jeg skulle prøve at slappe lidt af. Jeg har instrueret noget teater og indspillet en film, men det har helt klart været mere stille og roligt end at være på DR.«

Det var i 2017, at Thomas Hwan og hans kæreste gennem fem år, Johanne Louise Schmidt, blev forældre til datteren Allie.

Johanne Louise Schmidt og Thomas Hwan. Foto: Liselotte Sabroe

Thomas Hwans kæreste er også skuespiller og blandt andet kendt som Nikolaj Lie Kaas sekretær Rose i 'Afdeling Q'-filmene, så de har lige skullet have ro på hjemmefronten, før der kunne skrues op for karriereambitionerne igen.

Blandt andet derfor har Thomas Hwan heller ikke jagtet en udlandskarriere i disse tider, hvor danskere ellers er yderst attraktive.

Men det ændrer sig måske nu.

»Nu er min datter ved at være stor nok til, at man godt kan gøre det,« smiler han.

Han kan godt mærke, at han er blevet et mere kendt ansigt siden 'Bedrag', men han tager det stille og roligt.

»Sådan er det jo, når man er med i en DR-søndagsserie. Det er mest sjovt, når folk kan genkende mig, men er i tvivl om, hvor de kan genkende mig fra.«

'Bedrag III' er til årets Robert-uddeling, der finder sted den 26. januar, nomineret til fem priser: 'Bedste tv-serie', 'Bedste mandlige hovedrolle' (Både Esben Smed og Thomas Hwan), 'Bedste kvindelige hovedrolle' (Maria Rich) og 'Bedste mandlige birolle' (Jacob Lohmann).

Thomas Hwan kan ikke afsløre, hvad han skal lave i 2020, ud over at den står på mere teater.