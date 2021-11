Få dansere har været så stor en del af ‘Vild med dans’ som Silas Holst.

Men fra næste sæson er det slut med danseren i programmet. Og det er der flere grunde til, fortalte han efter sæsonens 9. liveshow fredag aften, hvor han og dansepartneren, Lise Rønne, gik videre med en tango.

»Jeg skal lave noget teater de næste par år, og så føler jeg også, at jeg på en eller anden måde har udtjent min værnepligt. Jeg har bidraget med det, jeg kan,« siger Silas Holst og fortsætter:

»Jeg kan mærke, at den måde jeg tænker dans på, måske ikke altid falder i hak med den måde, der tænkes dans i det her koncept. Og så er det på det punkt bare et dårligt match.«

Lise Rønne og Silas Holst under fredagens liveshow.

For Silas Holst skal dans være innovativt og grænsesøgende. Der skal være fornyelse og kant, og det er altså det, han ikke altid oplever, at der bliver taget lige venligt imod.

»Og det er fair nok. Det er ikke, fordi jeg er bitter over det, men så er det nok bare efterhånden et forkert match. Så skal der andre ind og prøve at gøre det, de kan.«

»Jeg synes, jeg har prøvet, men hvis man føler, at man hele tiden løber panden mod muren, så mister man lysten til at blive ved med at prøve.«

Man kunne tro, at Silas Holst’ sidste sæson i programmet ville betyde, at der var ekstra pres på ham og Lise Rønne for at slutte på toppen.

Men definitionen af ‘toppen’ er ikke nødvendigvis at vinde ‘Vild Med Dans’.

Silas Holst pointerer, at det er andre, der har travlt med at gøre ham til et konkurrencemenneske, men det vigtigste for ham Holst har aldrig været at vinde.

»Jeg har ikke et behov for at vinde, jeg har et behov for at gøre fuldstændig det, jeg tror på, siger Silas Holst og påpeger, at det netop er, hvad han har fået i årets partner.«

Men vi vil gerne i finalen, og det vil vi for at lege en leg færdig og få lov til at leve hver enkelt dans, som vi synes, det er sjovt at lave den, supplerer Lise Rønne.